कोरोना वायरस पर वज़ीरे सेहत डॉ हर्षवर्धन की कड़ी नज़र, इन चार देशों का वीजा किया कैंसिल

नई दिल्ली : कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है.दिल्ली समेत मुल्कभर में कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी है। कोरोना के खतरे को को देखते हुए दिल्ली हुकूमत के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की.वज़ीरे सेहत डॉ हर्षवर्धन ने बताया कि कोरोना की जांच के लिए 15 लैब पहले चरण में तैयार है, कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए 19 नई लैब बनाई गई हैं.हिंदुस्तान में इस वक्त 25 लोगों में कोरोना वायरस पॉज़िटिव पाया गया है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि दिल्ली के केस में हमें पता चला कि मुतास्सिर कम से कम 66 लोगों के कॉन्टेक्ट में आए थे।उनके आगरा में एक ही कुनबे के 6 लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए.उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत को भी हमने डॉक्टर्स की टीम को मजबूत करने को कहा गया है, जिससे कि मामले बढ़ने पर दिक्कत ना हो.

Union Health Minister Harsh Vardhan: On conducting contact tracing of the person tested positive in Delhi, we came to know that he infected 6 members of his family who are in Agra. All 6 members tested positive for #CoronaVirus. pic.twitter.com/fkvyHlOO0M

