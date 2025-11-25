कश्मीर में नशा तस्करी पर कसा शिकंजा, ढाई किलो चरस के साथ तीन गिरफ्तार

Kashmir Drug Module Busted: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) श्रीनगर जोन ने बारामूला-पुलवामा क्षेत्र में सक्रिय एक मादक पदार्थ सप्लाई मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. इस दौरान 2.730 किलोग्राम चरस जब्त की गई और मेन सप्लायर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. एनसीबी श्रीनगर की एक टीम ने 20 नवंबर को विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर बारामूला के रहने वाले बशीर अहमद मल्ला को रोका और उसके कब्जे से 2.730 किलोग्राम चरस बरामद की.

बारामूला पुलिस की मदद से निरंतर पूछताछ और कार्रवाई के दौरान एनसीबी टीम ने उसके करीबी सहयोगी कुंजेर, बारामूला निवासी मंसूर अहमद वानी को गिरफ्तार कर लिया, जो सप्लाई चेन में सक्रिय रूप से शामिल था. एनसीबी श्रीनगर ने इस मामले में बारामूला पुलिस द्वारा दिए गए मजबूत सहयोग की सराहना की है.

एनसीबी ने कहा कि बारामूला पुलिस की सक्रियता और सहायता ने इस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और क्षेत्र में अंतर-एजेंसी समन्वय को मजबूत किया. दोनों आरोपियों के खुलासे और उसके बाद मिली खुफिया जानकारी के आधार पर ड्रग सप्लायर अब्दुल राशिद डार को पुलवामा से गिरफ्तार किया गया, जिससे पूरी तस्करी सप्लाई का पर्दाफाश हुआ.

उन्होंने आगे कहा कि सभी आरोपियों का एनडीपीएस मामलों से जुड़ा एक पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है. मुख्य साजिशकर्ता, सहयोगी और सप्लायर की गिरफ्तारी के साथ, जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ की खरीद, परिवहन और वितरण में शामिल पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो गया है. वित्तीय लेन-देन और किसी भी अंतर-राज्यीय कनेक्शन की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है.

श्रीनगर में एनसीबी कार्यालय की स्थापना जम्मू और कश्मीर में मादक पदार्थ प्रवर्तन को मजबूत करने की भारत सरकार की रणनीतिक पहल का हिस्सा है. एनसीबी नशीली दवाओं के खतरे को कम करने, युवाओं की सुरक्षा करने और पूरे केंद्रशासित प्रदेश में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. एनसीबी जनता से नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में सहयोग की अपील करता है. नागरिक नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित किसी भी जानकारी को गोपनीय रूप से मानस-राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन: टोल-फ्री 1933 पर रिपोर्ट कर सकते हैं. कॉल करने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है.