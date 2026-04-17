मृत भैंस को दफनाने ले जा रहे संजय शर्मा पर हमला, बजरंग दल ने मुस्लिम समझ कर दी पिटाई

Delhi News: दिल्ली के द्वारका में बजरंग दल के लोगों का एक बार फिर आतंक देखने को मिला है. आए दिन खबरें सामने आती हैं कि बजरंग दल के सदस्यों ने मुस्लिम ड्राइवर, व्यक्ति, युवकों को गौ-तस्करी के शक में पिटाई या हत्या की. इसी कड़ी में दिल्ली के द्वारका से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक हिंदू युवक मृत गाय को दफनाने ले जा रहा था, लेकिन बजरंग दल ने उस हिंदू युवक को मुस्लिम समझकर बेरहमी से पिटाई की. हैरानी की बात यह है कि पीड़ित युवक को पुलिस की मौजूदगी में पिटाई की गई है. बाद में पुलिस संजय शर्मा को अपने साथ ले गई. इस पिटाई के बाद मालूम हुआ कि मार खाने वाला युवक मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू समुदाय का था.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संजय शर्मा नाम का एक युवक मरी हुई भैंस ले जा रहा था, लेकिन बजरंग दल के लोगों ने उसकी पिटाई कर दी. इस पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि संजय शर्मा को बजरंग दल के सदस्य पीट रहे हैं. बजरंग दल की मुस्लिम विरोधी नफ़रत इतनी बढ़ गई है कि वे मवेशी ले जा रहे किसी भी आदमी को मुस्लिम समझकर बेरहमी से पीटते हैं, पुलिस को सौंप देते हैं.

कई ऐसी घटनाएं भी सामने आई है, जिसमें कि कथित हिंदूवादी संगठन से जुड़े सदस्य मुस्लिम समाज को बदनाम करने फंसाने और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के मकसद से खुद ही मवेशियों की हत्या करते हैं. इसके बाद उन मवेशियों के अवशेष लेकर सड़क पर धरना प्रदर्शन करते हैं और हंगामा करते हैं.