Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2969125
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

भारतीय पहचान में पाकिस्तानी एजेंट? ईडी ने कसा शिकंजा; तलाश जारी

Indian Passport Fraud: ईडी अब तक करीब 250 पासपोर्टों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर चुकी है, जिनमें इन सात पाकिस्तानी नागरिकों के पासपोर्ट भी शामिल हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 20, 2025, 04:04 PM IST

Trending Photos

भारतीय पहचान में पाकिस्तानी एजेंट? ईडी ने कसा शिकंजा; तलाश जारी

Indian Passport Fraud: पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के फर्जी पासपोर्ट रैकेट की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब उन सात पाकिस्तानी नागरिकों का पता लगाने में जुटी है, जिन्होंने इस रैकेट के ज़रिए कथित तौर पर फर्जी भारतीय पासपोर्ट हासिल किए थे. 

ईडी अधिकारियों के मुताबिक, इन पासपोर्टों की व्यवस्था गिरोह के तकनीकी संचालनकर्ता इंदु भूषण हलदर ने की थी, जिसे बीते हफ्ते गिरफ्तार किया गया. जांच में यह भी सामने आया है कि हलदर की मुलाकात पाकिस्तानी नागरिक आजाद मलिक से हुई थी, जो इन सात संदिग्धों और हलदर के बीच बिचौलिये की भूमिका निभा रहा था. मलिक को इसी साल की शुरुआत में इस रैकेट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.

अधिकारियों का मानना है कि सातों संदिग्धों ने भारतीय पहचान पाने के लिए वही तरीका अपनाया जो मलिक ने अपनाया था. मूल रूप से पाकिस्तान का रहने वाला मलिक पहले फर्जी बांग्लादेशी पहचान पत्र बनवाकर खुद को बांग्लादेशी बताने लगा, इसके बाद उसने जाली भारतीय दस्तावेज तैयार कर भारतीय पासपोर्ट हासिल किया. इसी पहचान के सहारे उसने कोलकाता में किराए के मकान से हवाला कारोबार और फर्जी पासपोर्ट रैकेट चलाना शुरू किया.

Add Zee News as a Preferred Source

सूत्रों के मुताबिक, ईडी अब तक करीब 250 पासपोर्टों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर चुकी है, जिनमें इन सात पाकिस्तानी नागरिकों के पासपोर्ट भी शामिल हैं. बताया जा रहा है कि हलदर ने इनमें से ज़्यादातर पासपोर्ट मलिक की सिफारिश पर तैयार करवाए थे. शुरुआती जांच में सामने आया है कि हलदर ने मलिक के भेजे ग्राहकों के लिए नकली पासपोर्ट बनवाकर करीब 2 करोड़ रुपये की कमाई की.

हलदर को नदिया जिले के चकदाहा से गिरफ्तार किया गया है और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. वहीं, मलिक को भी अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था और वह भी न्यायिक हिरासत में है. यह पूरा फर्जी पासपोर्ट रैकेट सबसे पहले पिछले साल के आखिर में पश्चिम बंगाल पुलिस की कार्रवाई में सामने आया था. बाद में संदिग्ध धनशोधन के पहलू मिलने के बाद इसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय ने अपने हाथ में ले ली.

इनपुट-आईएएनएस

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Indian Passport Fraud

Trending news

Supaul Congress Candidate
कौन हैं मिन्नत रहमानी? जिन्हें कांग्रेस ने सुपौल से बनाया अपना उम्मीदवार
Pakistan
Pakistan में चिकन से भी महंगा हुआ टमाटर! क्यों बढ़ रही है कीमतें
Iran Executes Israeli Spy
ईरान का ‘ऑपरेशन बदला’ जारी, एक और इजरायली जासूस को दी फांसी
Jaisalmer Bus incident
जैसलमेर बस हादसे में झुलसी इमामत की मौत, पति पीर मोहम्मद की जारी है ज़िन्दगी से जंग!
pakistani citizen prison in us
पाकिस्तानी नागरिक को US में 40 साल की सजा, हूती विद्रोहियों को पहुंचा रहा था हथियार
Israel
Israel के हमले के बाद क्या खत्म हो जाएगी सीजफायर डील? ट्रंप बोले, इसलिए हुआ था अटैक
bihar
Bihar Chunav के लिए कांग्रेस ने जारी की चौथी लिस्ट; 3 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल
Yemen
Yemen: हमला या फिर तकनीकी खराबी से विस्फोट? 23 भारतीयों को शिप से निकाला
Pakistan News
Pak Army बलूचिस्तान में कर रही है नरसंहार, लंदन में हुआ जोरदार प्रदर्शन
Bijnor
Bijnor: भाई ज़ाहिद के पास आया फोन, ससुराल पहुंचा तो पेड़ से लटकी मिली लाश