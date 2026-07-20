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रोहिंग्या-बांग्लादेशी फंडिंग नेटवर्क की जांच में जुटी ED, नेपाल सीमा पर भी नजर

ED Rohingya Funding Investigation: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित घुसपैठ और विदेशी फंडिंग से जुड़े मामलों की जांच तेज कर दी है. इस सिलसिले में ED ने ATS से जांच से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं. एजेंसियां उन संगठनों और व्यक्तियों की भूमिका की पड़ताल कर रही हैं, जिन पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को मदद पहुंचाने का आरोप है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 20, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 12:39 PM IST
रोहिंग्या-बांग्लादेशी फंडिंग नेटवर्क की जांच में जुटी ED, नेपाल सीमा पर भी नजर
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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