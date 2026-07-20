/रोहिंग्या-बांग्लादेशी फंडिंग नेटवर्क की जांच में जुटी ED, नेपाल सीमा पर भी नजर

घुसपैठ को लेकर पक्ष-विपक्ष की राजनीति

गौरतलब है कि हिंदुस्तान में लंबे वक्त से कथित तौर पर बांग्लादेशी और रोहिंगियाओं के घुसपैठ की समस्या है. इस मुद्दे पर मुल्क में राजनीति भी जमकर होती है. खासकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) इस मुद्दे पर राजनीति करती है और इसके बहाने मुस्लिम बिरादरी को शक के दायरे में लाने की कोशिश करती है. वहीं, विपक्षी दलों का भाजपा सरकार पर इल्जाम रहता है कि भाजपा सरकार सीमाओं की सुरक्षा को लेकर नाकाम है, सरकार उनके हाथों में है, इसके बावजूद सीमा पार से बांग्लादेशी और रोहिंगिया घुसफैठिए आ रहे हैं, तो यह सरकार की नाकामी है.