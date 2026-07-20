/रोहिंग्या-बांग्लादेशी फंडिंग नेटवर्क की जांच में जुटी ED, नेपाल सीमा पर भी नजर

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ED Rohingya Funding Investigation: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भारत में गैरकानूनी तौर पर रह रहे, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को कथित तौर पर फंडिंग करने वाले तंजीमों और मदरसों की जांच करने की तैयारी शुरू कर दी है. इस संदर्भ में ED ने आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) से अभी तक की जांच से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं. एटीएस ने पिछले दिनों में भारत में गैरकानूनी रूप से घुसपैठ कराने के मामले में कई मुल्जिमों को गिरफ्तार किया है. नतीजतन ED के जरिए अब इस मामले में विदेशी फंडिंग को लेकर जांच की जाएगी.
एटीएस की जांच में यह बात सामने आई है कि नेपाल सीमा पर मदरसों के आसपास बड़ी तादाद में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाया गया है. इस काम में शामिल तंजीम घुसपैठियों को पहले बंगाल में बसाते हैं. इसके बाद उनके आधार कार्ड और दीगर दस्तावेज तैयार किए जाते हैं. इस काम के लिए घुसपैठियों से एक से दो लाख रुपये तक लिए जाते हैं. दस्तावेज तैयार होने के बाद घुसपैठियों को नेपाल सीमा सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नियोजित तरीके से बसाया जाता है. ईडी इस काम में जुटे संगठनों के संचालकों के बैंक खातों की जांच कर फंडिंग के साक्ष्य जुटाएगा.
घुसपैठ को लेकर पक्ष-विपक्ष की राजनीति
गौरतलब है कि हिंदुस्तान में लंबे वक्त से कथित तौर पर बांग्लादेशी और रोहिंगियाओं के घुसपैठ की समस्या है. इस मुद्दे पर मुल्क में राजनीति भी जमकर होती है. खासकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) इस मुद्दे पर राजनीति करती है और इसके बहाने मुस्लिम बिरादरी को शक के दायरे में लाने की कोशिश करती है. वहीं, विपक्षी दलों का भाजपा सरकार पर इल्जाम रहता है कि भाजपा सरकार सीमाओं की सुरक्षा को लेकर नाकाम है, सरकार उनके हाथों में है, इसके बावजूद सीमा पार से बांग्लादेशी और रोहिंगिया घुसफैठिए आ रहे हैं, तो यह सरकार की नाकामी है.