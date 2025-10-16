Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2964788
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

क्या मुस्लिम देशों से ढीली होती जा रही है पाकिस्तान की पकड़? अब मिस्र के विदेश मंत्री भारत पहुंचे

Egypt Foreign Minister India Visit: मिस्र के विदेश मंत्री का भारत दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है. मिस्र के विदेश मंत्री का यह दौरा बताता है कि कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान की पकड़ मुस्लिम देशों से ढीली होती जा रही है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 16, 2025, 10:23 PM IST

Trending Photos

क्या मुस्लिम देशों से ढीली होती जा रही है पाकिस्तान की पकड़? अब मिस्र के विदेश मंत्री भारत पहुंचे

Egypt Foreign Minister India Visit: मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे. विदेश मंत्री अब्लेदी 16 और 17 अक्टूबर को भारत दौरे पर रहेंगे. इस मौके पर वह भारत-मिस्र रणनीतिक वार्ता में शामिल होंगे. इसके साथ ही वह भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे. राज्यसभा सदस्य डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी ने मिस्र के विदेश मंत्री से मुलाकात की.

विदेश मंत्रालय ने अब्देलती के भारत दौरे को लेकर लिखा, "मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती का हार्दिक स्वागत है. वे पहली भारत-मिस्र रणनीतिक वार्ता के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं. भारत-मिस्र रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा करने और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर."

मिस्र के विदेश मंत्री का भारत दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है. मिस्र के विदेश मंत्री का यह दौरा बताता है कि कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान की पकड़ मुस्लिम देशों से ढीली होती जा रही है. मुस्लिम देश भी आतंक और युद्ध से निकलकर आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ ही स्थिरता की ओर देख रहे हैं. आज मुस्लिम देश भारत के साथ साझेदारी की सोच से कदम आगे बढ़ा रहे हैं. अगर भारत और मिस्र के संबंधों की बात करें तो यह दुनिया की दो सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है. भारत और मिस्र का प्राचीन काल से ही घनिष्ठ संपर्क रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

अशोक के शिलालेखों में तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में टॉलेमी द्वितीय के शासनकाल में मिस्र के साथ उनके संबंधों का उल्लेख है. आधुनिक समय में महात्मा गांधी और साद जघलौल ने अपने देशों की स्वतंत्रता के लिए समान लक्ष्य साझा किए थे. यह संबंध राष्ट्रपति नासिर और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच अत्यंत घनिष्ठ मित्रता में तब्दील हो गया. इसके बाद 1955 में दोनों देशों के बीच एक मैत्री संधि हुई. वहीं दोनों देशों ने राजनयिक संबंध स्थापित करने की संयुक्त घोषणा 18 अगस्त 1947 को की थी. बहुपक्षीय मंचों पर घनिष्ठ सहयोग किया है और 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Egypt Foreign Minister India Visit

Trending news

bhopal news
Bhopal News: मकान में पढ़ी जा रही थी नमाज, नगर निगम ने तोड़ा घर
Houthi Commander Death
इजरायली हमले में जख्मी हुए हूती कमांडर मोहम्मद अल-गमारी की मौत, यमन में शोक की लहर
mp news
बजरंग दल के लोग पटाखों की दुकान पर लगा रहे हैं भगवा झंडा, अपनों से खरीदारी की अपील
Election Commission on Burqa Voters
TN Seshan के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के बुर्का हटाना चाहता है चुनाव आयोग
Imran Masood on SIR
SIR को लेकर मुस्लिम सांसद इमरान मसूद क्यों भड़के, जानें पूरा मामला
Pakistan News
अफगान-पाक के मुसलमान अब नहीं रहे भाई-भाई; कपड़ा छोड़ रोटी और मकान छीनने का हुक्म!
amu news
AMU में होली के बाद अब दीवाली पर भी तनाव; हिंदू छात्रों ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम
Azam Khan news
आजम खान ने अपनी ही पार्टी के सांसद नदवी के ज्ञान पर कसा तंज, कहा- काश...!
Pakistan Afghanistan Conflict
उम्माह की जप करने वाले मुस्लिम देश ने मोमिनों की बिछा दी लाशें, किया भीषण हमला
Rajasthan news
धर्म जाति भूल गए रफीक! आग में फंसे यात्रियों को बचाते-बचाते खुद को कर दिया कुर्बान