ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में किसने किया भगवा झंडा का अपमान! हिंदू संगठन का बड़ा इल्जाम; FIR दर्ज
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2911213
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में किसने किया भगवा झंडा का अपमान! हिंदू संगठन का बड़ा इल्जाम; FIR दर्ज

Khandwa Eid Milad Un Nabi Controversy: मध्य प्रदेश के खंडवा में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि जुलूस में भगवा झंडे का अपमान किया गया और पाकिस्तान आर्मी का गीत बजाया गया.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 06, 2025, 05:36 PM IST

Trending Photos

ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में किसने किया भगवा झंडा का अपमान! हिंदू संगठन का बड़ा इल्जाम; FIR दर्ज

Khandwa Eid Milad Un Nabi Controversy: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शहर में जुलूस निकाला गया. इस जुलूस के दौरान बवाल मच गया है. आरोप है कि जुलूस के दौरान भगवा ध्वज का अपमान किया गया और पाकिस्तान आर्मी का गीत बजाया गया. इस कथित आरोप के बाद हिंदू संगठन ने बवाल काट दिया.  देर रात बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता कोतवाली थाने पहुंचे और पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

दरअसल, ईद मिलादुन्नबी का जुलूस पूरे देश में निकाला गया था. वहीं, खंडवा के कई शहरों में भी गुरुवार जुलूस निकाला गया था. इस दौरान मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग शामिल हुए थे. जुलूस में इस्लाम मजहब से जुड़े झंडे, पोस्टर और बैनर लगाए गए थे. इल्जाम है कि कुछ जगहों पर मुस्लिम नौजवानों ने भगवा रंग के झंडों का भी इस्तेमाल किया, जिन पर उर्दू भाषा में इस्लाम जिंदाबाद जैसे नारे लिखे हुए थे.

हिंदू संगठन के लोगों ने काटा बवाल
हिंदू संगठनों का कहना है कि भगवा झंडा हिंदू मजहब और आस्था का प्रतीक है. ऐसे में उस पर धार्मिक नारे लिखना हिंदू समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कदम है. हिंदू संगठन के लोगों ने यह भी इल्जाम लगाया कि जुलूस में पाकिस्तान आर्मी की धुन बजाई गई, जिससे देशभक्त नागरिकों की भावनाएं आहत हुईं. हिंदू संगठन के लोगों ने कहा कि हाल ही में गणेश उत्सव के दौरान जिन स्थानों पर भगवा झंडे लगाए गए थे, उन झंडों को जुलूस के दौरान कुछ मुस्लिम युवाओं ने हटा दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

थाने पहुंचे हिंदू संगठन के लोग
इस घटना के बाद हिंदू संगठन के लोग बड़ी संख्या थाने पहुंचे और पुलिस अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की. हिंदू जागरण मंच के माधव झा ने कहा कि इस तरह की हरकतें न सिर्फ हिंदू समाज का अपमान हैं, बल्कि समाज में तनाव फैलाने की साजिश भी हैं. वहीं, पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है. 

पुलिस ने दर्ज कर लिया है मुकदमा
नगर पुलिस अधिक्षक अभिनव बारंगे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आरोपों की जांच की जा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर किसी ने आपत्तिजनक नारेबाजी की है या किसी धार्मिक प्रतीक का अपमान किया है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Khandwa Eid Milad Un Nabi Controversy

Trending news

Khandwa Eid Milad Un Nabi Controversy
ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में किसने किया भगवा झंडा का अपमान! हिंदू संगठन का इल्जाम
UP News
'सद्दाम को मारी गोली, अब मेरे देवर को...' ग्राम प्रधान ने खोली पुलिस मुठभेड़ की पोल
Himachal news
HP News: नूर मोहम्मद और दोस्तों ने कुत्ते की मदद से बचाई 30 गायों की जान
Pakistan News
'अपने ही लोगों से पराया जैसा व्यवहार...'; पाकिस्तानी सरकार पर बरसे फज़लुर रहमान
Maharashtra news
मुंबई को दहलाने की साजिश का पर्दाफाश; लशकर-ए- जिहादी का मेंबर निकला अश्विनी कुमार
yemen news
UN की आड़ में US-इजराइल की खौफनाक साजिश; हूतियों ने दबोचे 11 'खुफिया प्यादे'
war on gaza
फिलिस्तीनियों को विस्थापित करना चाहते हैं नेतन्यहू; मिस्र और कतर ने कह दी बड़ी बात
Bihar News
उर्स पर काको दरगाह में रूहानियत का संगम; साबरी ब्रदर्स की कव्वाली पर झूम उठे जायरीन
jammu kashmir news
हजरतबल दरगाह में अशोक स्तंभ पर बवाल,महबूबा ने वक्फ बोर्ड पर लगाया गुस्ताखी का इल्जाम
mp news
गणेश विसर्जन पर निकाली 'लव जिहाद' झांकी; मूर्तियों को बुर्का-टोपी पहनाने पर वबाल
;