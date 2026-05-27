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कुर्बानी कब शुरू होती है और कब खत्म? जानें सही समय और शरीयत के अहम नियम

How Many Days Does Bakrid Qurbani Last: दुनिया जिंदगी की तरह ईद-उल-अजहा की कुर्बानी को लेकर भी इस्लाम में तय नियम मौजूद हैं. इससे मुसलमान में उहापोह की स्थिति नहीं होगी. कुर्बानी, ईदी की नमाज के बाद शुरू हो जाती है. उलेमा को लेकर कुर्बानी को लेकर अलग-अलग राय है, आइये समझते हैं कि कितने दिनों तक अल्लाह की रजा के लिए जानवर कुर्बाना कर सकते हैं?

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 27, 2026, 07:56 PM IST

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(फाइल फोटो)
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Eid Ul Adha Qurbani 2026: ईद-उल-अजहा यानी बकरीद का चांद दिखते ही मुसलमानों के घरों में रौनक बढ़ जाती है. कहीं कुर्बानी के जानवरों की देखभाल हो रही होती है तो कहीं ईद की तैयारियां अपने आखिरी दौर में होती हैं. लेकिन हर साल लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर कुर्बानी कितने दिनों तक की जा सकती है और इसका सही वक्त क्या है? इस्लामी शरीयत में इस मसले को लेकर साफ हिदायतें मौजूद हैं और क़ुरान व हदीस की रोशनी में इसके दिन तय किए गए हैं.

इस्लामी जानकारों के मुताबिक, ईद-उल-अज़हा की कुर्बानी सिर्फ "अय्याम-ए-नहर" यानी निर्धारित दिनों में ही की जा सकती है. आम तौर पर कुर्बानी का समय 10 ज़ुल हिज्जा की ईद की नमाज के बाद शुरू होता है और 12 ज़ुल हिज्जा को सूरज डूबने तक रहता है. यानी कुल तीन दिनों तक कुर्बानी करने की इजाजत मानी जाती है. इसके उलट कई उलेमा, ईद के बाद अगले तीन दिन तक कुर्बानी को जायज करार देते हैं.

इस्लामी जानकारों के मुताबिक, कुर्बानी का समय ईद-उल-अजहा की नमाज के बाद शुरू होता है, यानी जो शख्स नमाज से पहले जानवर जबह कर देता है, उसकी कुर्बानी सही नहीं मानी जाती. हदीस में हजरत अनस बिन मालिक रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "जिसने नमाज से पहले जानवर जबह किया, उसने अपने लिए गोश्त का इंतजाम किया, लेकिन जिसने नमाज के बाद कुर्बानी की, उसकी कुर्बानी पूरी हुई और उसने मुसलमानों की सुन्नत को पा लिया."

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एक दूसरी हदीस में हजरत जंदुब बिन सुफयान बजली (रजिय) से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "जिसने नमाज से पहले कुर्बानी कर ली, वह उसकी जगह दूसरा जानवर कुर्बान करे." इन हदीसों से साफ हो जाता है कि कुर्बानी का सही वक्त ईद की नमाज के बाद ही शुरू होता है.

यह भी पढ़ें: जब बेटे को भी अल्लाह की राह में कुर्बान करने को तैयार हो गए इब्राहीम (अ.स.), जानिए बकरीद की पूरी कहानी?

कुर्बानी कितने दिनों तक की जा सकती है, इसको लेकर उलेमा के बीच अलग-अलग राय मिलती है. आम तौर पर भारत समेत साउथ एशिया के ज्यादातर मुसलमान हनफी मसलक के मुताबिक 10, 11 और 12 ज़ुल हिज्जा तक कुर्बानी करते हैं. यानी 12 जिलहिज्जा के सूरज डूबने तक कुर्बानी का समय माना जाता है.

हालांकि, कई इस्लामी विद्वान 13 जिलहिज्जा तक भी कुर्बानी को जायज बताते हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह वह हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "अय्याम-ए-तशरीक के तमाम दिन कुर्बानी के दिन हैं."

इस्लामी विद्वानों के मुताबिक, "अय्याम-ए-तशरीक में 10, 11, 12 और 13 ज़ुलहिज्जा शामिल हैं. मशहूर इस्लामी विद्वान इमाम शौकानी ने भी लिखा है कि यौम-ए-नहर यानी 10 ज़ुल हिज्जा और उसके बाद के तीन दिन कुर्बानी के दिन हैं. इसी तरह इमाम नववी और इमाम शाफई समेत कई फुकहा भी इसी राय को सही मानते हैं.

रिवायतों के मुताबिक, हजरत जुबैर बिन मुतइम (रजि.), हजरत इब्न अब्बास (रजि.), इमाम अता, हसन बसरी, उमर बिन अब्दुल अजीज, इमाम सुलेमान बिन मूसा, इमाम लैस, इमाम शाफई और दाऊद जाहिरी रहमतुल्लाह अलैह भी 13 ज़ुल हिज्जा तक कुर्बानी के क़ायल रहे हैं.

वहीं, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल की राय यह बताई जाती है कि कुर्बानी का समय यौम-ए-नहर और उसके बाद दो दिन तक है. उनकी दलील वह रिवायत है जिसमें कहा गया है कि "यौम-ए-अजहा के बाद दो दिन तक कुर्बानी है."

हालांकि कई विद्वान इमाम शाफई और दूसरे उलेमा की राय को ज्यादा मजबूत मानते हैं, क्योंकि "अय्याम-ए-तशरीक" वाली हदीस सीधे रसूलुल्लाह (स.अ.) का फरमान है, जबकि दूसरी रिवायतें सहाबा के अपने कथन मानी जाती हैं. इसी वजह से कुछ फुकहा चार दिनों तक कुर्बानी की इजाजत देते हैं.

अगर आसान भाषा में समझें तो 10 ज़ुल हिज्जा यानी ईद वाले दिन नमाज के बाद कुर्बानी शुरू होती है. 11 और 12 ज़ुलहिज्जा को भी कुर्बानी की जा सकती है. वहीं, कुछ उलेमा 13 ज़ुलहिज्जा के असर के नमाज तक इसकी इजाजत देते हैं. यानी बकरीद की कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि शरीयत के तय किए गए वक्त और तरीके के मुताबिक की जाने वाली अहम इबादत है, जिसे सही समय पर अदा करना जरूरी माना गया है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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