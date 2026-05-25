Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3228789
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंक्या हर कमाने वाले पर जरूरी है कुर्बानी? जानिए साहिबे हैसियत और इसका का मतलब

क्या हर कमाने वाले पर जरूरी है कुर्बानी? जानिए साहिबे हैसियत और इसका का मतलब

Qurbani Kis Par Farz Hai: बकरीद की तैयारियां शुरू हो चुकी है. कई लोग कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए बाजारों का रूख कर रहे हैं. अक्सर लोग इस पसोपेश में हैं कि अगर एक घर में एक से ज्यादा लोग साहिबे-हैसियत हैं तो क्या सबका कुर्बानी करना जरुरी है. इस मसले को कुरान, हदीस और उलेमा की राय से समझते हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 25, 2026, 09:18 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Eid Ul Adha Qurbani Rules: ईद-उल-अजहा यानी बकरीद का त्योहार सिर्फ जानवर की कुर्बानी का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने रब की राह में मोहब्बत, फरमाबरदारी और त्याग पेश करने का दिन माना जाता है. जब दुनिया भर के मुसलमान अल्लाह की रजा के लिए हलाल जानवरों की कुर्बानी करते हैं, तो उसके पीछे सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि तकवा, इंसानियत और गरीबों तक खुशियां पहुंचाने का पैगाम छिपा होता है. 

यही वजह है कि बकरीद आते ही मुसलमानों के बीच कुर्बानी से जुड़े कई सवाल भी उठने लगते हैं. इनमें सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि अगर घर में कई लोग कमाने वाले हों, तो क्या हर एक पर अलग-अलग कुर्बानी जरूरी है या पूरे परिवार की तरफ से एक कुर्बानी काफी मानी जाएगी? कुरान और हदीस में इस संबंध में क्या कहा गया है? आइये समझते हैं.

बकरीद में कब दी जाती है कुर्बानी?
इस्लाम में ईद-उल-अजहा, जुल-हिज्जा महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है. जुल-हिज्जा माह के पहले दस दिन इस्लाम बहुत मुकद्दस और बरकत वाले माने जाते हैं. कुर्बानी का सिलसिल ईद-उल-अजहा की नमाज के बाद से फौरन शुरू हो जाता है.  इसी दिन से कुर्बानी का सिलसिला शुरू होता है, जो 10, 11 और 12 जुल-हिज्जा तक जारी रहता है. हालांकि इन तीन दिनों में किसी भी दिन कुर्बानी की जा सकती है, लेकिन 10 जुल-हिज्जा को सबसे अफजल माना गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस दिन कुर्बानी इस्लाम में कई मायनों में काफी अहम माना जाता है. मुसलमान कुर्बानी अल्लाह की रजामंदी और खुशनूदी के लिए करता है. कुरान में अल्लाह तआला फरमाता है, "न अल्लाह तक उनका गोश्त पहुंचता है और न उनका खून, बल्कि उसके पास तुम्हारा तकवा पहुंचता है." (सूरह अल-हज्ज : 37). इस आयत से साफ हो जाता है कि कुर्बानी का असली मकसद दिखावा या सिर्फ जानवर जिबह करना नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए दिल में मौजूद सच्ची नीयत और परहेजगारी है.

इसी तरह कुरान में दूसरी जगह अल्लाहतआला फरमाता है कि "फिर उसमें से खुद भी खाओ और सब्र करने वाले गरीब और मांगने वालों को भी खिलाओ." (सूरह अल-हज्ज 22:36) इससे यह साफ जाहिर है कि कुर्बानी के गोश्त का इस्तेमाल गरीबों और जरुरतमंदों को देना या खिलाना भी है. यानी समाज के वह तबका जो गरीब है और जिसकी अच्छा खाने की हैसियत न हो, ऐसे में उसे कुर्बानी के गोश्त से अच्छा और भरपेट खाना मिल जाएगा. 

कुर्बानी किसे करने के लिए कहा गया है?
अब बात करते हैं उस सवाल की जो अक्सर लोगों के मन में उठता है. वो यह कि क्या कुर्बानी हर मुसलमान पर जरूरी है या महज खास लोगों पर यह फर्ज है. कुर्बानी हर उस शख्स पर फर्ज है जो "साहिबे-ए-हैसियत" हो. इस अम्ल का पालन करने के सख्त आदेश हैं. इस संबंध में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी कुर्बानी करने की ताकीद की गई है. हदीस में आता है, "जिसके पास कुर्बानी करने की हैसियत हो और वह कुर्बानी न करे, वह हमारी ईदगाह के करीब न आए." (सुनन इब्न माजा, हदीस नंबर 3123)

यह भी पढ़ें: Hajj का इतिहास: काबा, जमजम और कुर्बानी से जुड़ी वह कहानी जो हर मुसलमान को जाननी चाहिए

कई लोग यह मानते हैं कि हर मुसलमान पर कुर्बानी करना फर्ज है, लेकिन इस्लामी तालीम और उलेमा की राय इससे अलग तस्वीर पेश करती है. इस्लाम में कुर्बानी हर शख्स पर जरूरी नहीं मानी गई, बल्कि यह उन लोगों पर वाजिब बताई गई है जो आर्थिक रूप से सक्षम हों. इस हदीस के आधार पर खास तौर पर हनफी फिक्ह के उलेमा कुर्बानी को "वाजिब" मानते हैं. यानी ऐसा मुसलमान जो "साहिबे-हैसियत" हो, उस पर कुर्बानी करना जरूरी माना गया है.

कुर्बानी के लिए "साहिबे-ए-हैसियत" कौन है?
अब यह समझना जरुरी है कि इस्लाम ने किसे "साहिबे-हैसियत" माना है. मशहूर आलिमेदीन मौलाना अब्दुल मन्नान ने अपनी किताब ज़िलहिज्जा का अशरा और कुर्बानी (फ़ज़ीलतें, अहकाम और मसाइल) में "साहिबे-हैसियत" के अर्थ को स्पष्ट किया है. मौलाना अब्दुल मन्नान के मुताबिक, "साहिबे-ए-हैसियत" उस शख्स को कहा जाता है जिसके पास जरूरत से ज्यादा इतना माल या संपत्ति हो, जो इस्लामी निसाब तक पहुंचती हो. आसान शब्दों में कहें तो जो आर्थिक रूप से सक्षम हो और कुर्बानी करने की ताकत रखता हो.

मुफ्ती मौलाना अब्दुल मन्नान के मुताबिक, कुर्बानी उन मुसलमानों पर वाजिब होती है जो बालिग हों, समझ-बूझ रखते हों, सफर में न हों और उनके पास जरूरत से ज्यादा इतना माल हो जो निसाब के बराबर पहुंचता हो. निसाब वही माना जाता है जो जकात में तय किया गया है, यानी लगभग साढ़े 52 तोला चांदी या साढ़े सात तोला सोने के बराबर माल, रकम या जरूरत से ज्यादा सामान मौजूद हो या उसकी कीमत के बराबर संपत्ति हो.

एक घर में एक से ज्यादा "साहिबे-ए-हैसियत" होने पर क्या करें?
ऐसे में सवाल उठता है कि अगर एक घर में एक से ज्यादा लोग "साहिबे हैसियत" हैं तो क्या सभी का कुर्बानी करना जरुरी है. या फिर पूरे घर की तरफ से एक ही कुर्बानी काफी होती है. इस बारे में हदीस में बताया गया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी और अपने घर वालों की तरफ से कुर्बानी किया करते थे. सहीह अल-बुखारी की हदीस नंबर 5558 में आता है, "नबी करीम (स.अ.) दो मेंढों की कुर्बानी करते थे."

इस हदीस से जाहिर है कि एक शख्स अपने पूरे परिवार की तरफ से भी कुर्बानी कर सकता है. लेकिन इस मामले में इस्लामी विद्वानों की राय यह है कि अगर एक ही घर में कई लोग ऐसे हैं जो साहिबे-हैसिय हैं, यानी उनके पास जरूरत से ज्यादा माल या संपत्ति मौजूद है, तो हर मालदार शख्स पर अलग से कुर्बानी वाजिब होगी. लेकिन अगर वह एक ही जानवर की कुर्बानी पूरे परिवार की तरफ से करें तो कोई हर्ज नहीं है. 

सुनन अत-तिर्मिजी (हदीस नंबर 1505) और सुनन इब्न माजाह (हदीस नंबर 3147) में हजरत अता बिन यसार से रिवायत है कि उन्होंने हजरत अबू अय्यूब अल-अंसारी (रजि.) से पूछा कि रसूल अल्लाह (स.अ.) के जमाने में कुर्बानी कैसे की जाती थी? इस पर उन्होंने जवाब दिया, "एक आदमी अपनी और अपने घर वालों की तरफ से एक बकरे की कुर्बानी देता था, फिर वे खुद भी खाते थे और दूसरों को भी खिलाते थे." यह हदीस बताती है कि अगर परिवार की तरफ से एक जिम्मेदार शख्स कुर्बानी कर दे, तो वह पूरे घर वालों की तरफ से काफी मानी जाती है, चाहे घर में कई कमाने वाले लोग ही क्यों न हों.

किस पर कुर्बानी नहीं है फर्ज?
आसान शब्दों में समझें तो अगर घर में पिता, बेटा या दूसरे सदस्य सभी आर्थिक रूप से मजबूत हैं और साहिबे-ए-हैसियत की शर्त पूरी करते हैं, तो हर एक को अपनी तरफ से कुर्बानी करनी चाहिए. वहीं, जिन लोगों के पास निसाब के बराबर माल नहीं है, उन पर कुर्बानी जरूरी नहीं मानी गई है. इसके अलावा गरीब, सफर में रहने वाला मुसाफिर और छोटे बच्चों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं होती है. कुर्बानी अल्लाह तआला के करीब सबसे बेहतरी इबादत है. कुरान में अल्लाह तआला फरमाता है, "तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो." (सूरह अल-कौसर 108:2)

इस्लाम में कुर्बानी का मकसद बोझ बढ़ाना नहीं, बल्कि अल्लाह की राह में अपनी मोहब्बत और फरमाबरदी पेश करना है. इसलिए बकरीद सिर्फ जानवर की कुर्बानी का त्योहार नहीं, बल्कि इंसानियत, बराबरी और जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान लाने का भी दिन माना जाता है. 

यह भी पढ़ें: बकरीद पर बकरों के दांत गिनने का राज क्या है? कुरान और हदीस से समझिए नियम

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Bakrid 2026Eid Ul Adha Qurbani RulesIslamic Knowledgemuslim news

Trending news

Bakrid 2026
क्या हर कमाने वाले पर जरूरी है कुर्बानी? जानिए साहिबे हैसियत और इसका का मतलब
Uttar Pradesh news
वक्फ की जमीन के रखवाला ही निकला लुटेरा, करोड़ों की हेराफेरी के आरोप से मचा हड़कंप!
Prophet Muhammad
पैगम्बर (स.) की ज़िन्दगी का आखिरी संबोधन; जिसे जानकर बन जाएंगे पहले से बेहतर इंसान
West Bengal news
बकरीद से पहले मंडराया बेघर होने का खतरा, घरों पर चिपके डिमोलिशन नोटिस से सहमे लोग!
nationalism
Opinion: आम आदमी की खाली जेब और थाली नहीं समझने देती हैं राष्ट्रवाद का मर्म!
Delhi news
अंतरधार्मिक केस में HC ने मुस्लिम नौजवान को किया बरी; हार गया बेटी का बाप!
Muslims
Opinion: मुस्लिमों के BJP हराओ के नारे से और मज़बूत होती जा रही है भाजपा
Uttar Pradesh news
कुर्बानी नहीं, गौ रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे मुसलमान; अब क्या करेंगे गौरक्षक?
Hajj Sacred Rituals Started Today
भीषण गर्मी के बीच अल्लाह के मेहमान निभा रहे हैं हज की रस्में
jammu kashmir news
कश्मीर में एक और आसिफा: 12 साल की लड़की का रेप और हत्या, पास में मिला कुराना और चप्पल