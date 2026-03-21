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Eid-ul-Fitr 2026: अकीदत और एहतराम के साथ देशभर में अदा की जा रही ईद की नमाज़

ईद-उल-फ़ित्र 2026: देशभर में ईद-उल-फ़ित्र का पर्व अकीदत, एहतराम और जोश के साथ मनाया जा रहा है. नमाज़ पढ़ने के लिए लोग मस्जिदों में पहुँच रहे हैं. एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं. 

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Mar 21, 2026, 07:39 AM IST

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दिल्ली की जामा मस्जिद का दृश्य
दिल्ली की जामा मस्जिद का दृश्य

नई दिल्ली: देश भर में ईद की नमाज़ पढने के लिए शनिवार की सुबह से तैयारी शुरू हो चुकी है. नमाज़ी ईद-उल-फ़ित्र की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिदों में पहुँच रहे हैं. लोग एक-दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं. मस्जिदों में सुबह 6.30 से लेकर 9.30 तक का नमाज़ का वक़्त रखा गया है. 

देश के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम साफ़ है. उत्तर भारत में  सुबह का तापमान गिर गया है. कहीं- कहीं आसमान में बादल छाए हुए हैं. 

भीड़ की वजह से कई शहरी इलाकों की मस्जिदों में दो-दो जमाते की जा रही है.  देश की राजधानी की जामा मस्जिद में भी लोग नमाज़ के लिए जमा हो रहे हैं.  

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उत्तर प्रदेश , दिल्ली और अन्य राज्यों के संवेदनशील इलाकों में  पुलिस ने ईद-उल-फ़ित्र को देखते हुए जामा मस्जिद और अन्य मस्जिदों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है. 

दिल्ली के उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है. यह तब हुआ जब दिल्ली हाई कोर्ट ने ईद के दौरान हिंसा की आशंका में दिल्ली पुलिस को इलाके में काफ़ी इंतज़ाम करने का निर्देश दिया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने राम नवमी के त्योहार तक पुलिस इंतज़ाम बनाए रखने का भी निर्देश दिया है.  मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी. 

दूसरी जानिब, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद-उल-फ़ित्र की देशवासियों को मुबारकबाद दी है.प्रेसिडेंट ने कहा है, "ईद-उल-फितर के इस पावन मौके पर, मैं सभी देशवासियों, खासकर भारत और विदेश में रहने वाले मुस्लिम बहनों और भाइयों को दिल से बधाई और शुभकामनाएं देती हूं. रमज़ान के पवित्र महीने के खत्म होने के बाद मनाया जाने वाला यह त्योहार सेल्फ-कंट्रोल, दान और ज़रूरतमंदों के लिए दया का मैसेज देता है. यह प्यार, भाईचारे, शांति और आपसी मेलजोल का भी मैसेज देता है."

 

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