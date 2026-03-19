शरीयत से साइंस तक; एक चांद पर क्यों अलग-अलग दिन होती है भारत और सऊदी में ईद?

Eid Ul Fitr 2026: रमजान के खत्म होते ही दुनिया भर के मुसलमानों की निगाहें आसमान पर टिक जाती हैं, नए चांद की एक झलक के इंतजार में. इस बार बुधवार (18 मार्च) को सऊदी अरब में ईद का चांद दिखाई नहीं पड़ा, जिसके बाद यह साफ हो गया कि वहां पर 20 मार्च को ईद मनाई जाएगी और भारत में एक दिन बाद 21 मार्च को ईद-उल-फित्र मनाई जाएगी. लेकिन हर साल एक सवाल चर्चा में रहता है कि जब सऊदी अरब में ईद का ऐलान हो जाता है, तो भारत में अक्सर एक दिन बाद ही क्यों मनाई जाती है? इसका जवाब इस्लामी शरीयत, हदीस और वैज्ञानिक तथ्यों में साफ तौर पर मिलता है.

सबसे पहले इस बात को इस्लाम के नजरिये समझना जरूरी है. कुरान में अल्लाह फरमाता है: "वे आपसे नए चांद के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए कि यह लोगों के लिए समय निर्धारित करने का जरिया है" (सूरह अल-बकरा 2:189). यानी इस्लाम में महीनों की शुरुआत चांद से तय होती है. हदीस में पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ निर्देश दिया, "चांद देखकर रोजा रखो और चांद देखकर ही रोजा खत्म करो." (सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम). इस हदीस से यह साफ है कि हर इलाके के लोग अपने यहां चांद देखने के आधार पर ही फैसला करेंगे, न कि किसी दूसरे देश के ऐलान पर.

सऊदी अरब के एक दिन भारत में ईद मनाने की वैज्ञानिक वजह

अब वैज्ञानिक पहलू को समझते हैं कि क्यों सऊदी अरब के एक दिन भारत में ईद मनाई जाती है या रमजान का पाक महीना शुरू होता है. इसकी वजह है धरती का गोल आकार, और जो अपनी धुरी पर घूमती है. इसी वजह से अलग-अलग देशों में सूर्यास्त का समय अलग होता है. चांद तभी दिखाई देता है जब वह सूर्य से एक निश्चित कोण (लगभग 10-12 डिग्री या अधिक) पर पहुंच जाए और आसमान साफ हो.

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पृथ्वी की गोलाई के कारण, नया चंद्रमा पश्चिमी देशों (जैसे सऊदी) में पहले दिखाई देता है और फिर पूरब की ओर. इसकी वजह है पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है. इसी वजह से सूर्यास्त और चांद दिखने का क्रम भी पश्चिम से पूरब की तरफ आगे बढ़ता है. खगोलीय विज्ञान के मुताबिक, नया चांत (हिलाल) सबसे पहले पश्चिमी क्षेत्रों में दिखाई देने की संभावना होती है और फिर धीरे-धीरे पूरब की ओर दिखना शुरू होता है.

यही वजह है कि सऊदी अरब में चांद भारत से कुछ घंटे पहले नजर आ सकता है. समय के अंतर को देखें तो सऊदी अरब का टाइमजोन भारत से लगभग ढाई घंटे पीछे है. ऐसे में जब सऊदी में चांद देखने का उपयुक्त समय होता है, तब तक भारत में शाम काफी आगे बढ़ चुकी होती है और कई बार चांद की उम्र इतनी नहीं होती कि वह साफ दिखाई दे सके.

इस पूरी प्रक्रिया में चंद्रमा के चक्र की अहम भूमिका होती है. इस्लामी कैलेंडर पूरी तरह चंद्रमा की गति पर आधारित है, जो लगभग 29.5 दिनों का होता है. इसलिए हर महीना या तो 29 दिनों का होता है या 30 दिनों का. अगर सऊदी अरब में रमजान के 29वें दिन शाम को चांद दिख जाता है, तो वहां अगले दिन ईद मना ली जाती है.

सूरज डूबते ही बदल जाती है इस्लामी तारीख

सबसे अहम बात यह है कि भारत में शाम पहले होती है और सऊदी अरब में ढाई घंटे बाद में, जबकि इस्लामी कैलेंडर में तारीख सूरज डूबते ही बदल जाता है. इसके ग्रेगोरियन कैलेंडर में रात 12 बजे तारीख बदलती है. सऊदी के मुकाबले भारत में उसी समय तक चांद का उगना या उसका साफ दिखाई देना मुमकिन नहीं होता. ऐसे में यहां या तो 30 दिन पूरे किए जाते हैं या फिर अगले दिन चांद दिखने के बाद ईद मनाई जाती है.

यानी साफ है कि ईद की तारीख में यह फर्क किसी विवाद या अलग रिवायत की वजह से नहीं, बल्कि पृथ्वी की गति, समय के अंतर और चांद के प्राकृतिक चक्र का नतीजा है. यही वजह है कि हर साल भारत और सऊदी अरब में ईद की तारीख एक जैसी नहीं होती, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान हमेशा एक जैसा ही रहता है.

चूंकि सऊदी अरब भारत से पश्चिम दिशा में स्थित है, वहां सूर्यास्त भारत से पहले होता है. कई बार ऐसा खगोलीय संयोजन बनता है कि उस दिन चांद सऊदी अरब में नजर आ जाता है, लेकिन भारत में उसी समय तक चांद पर्याप्त ऊंचाई या स्पष्टता में नहीं पहुंच पाता, इसलिए यहां अगले दिन चांद दिखाई देता है. इसके अलावा मौसम (बादल, धूल) और स्थानीय भौगोलिक स्थिति भी चांद दिखने को प्रभावित करती है. यही वजह है कि इस्लामी नियम के मुताबिक "लोकल रूयत" यानी स्थानीय स्तर पर चांद देखना ज्यादा अहम माना गया है.

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