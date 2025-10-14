Advertisement
Zee Salaam

वोट डालते वक्त नकाब हटाने का आदेश, मुस्लिम महिलाओं ने जताई आपत्ति; सपा ने दी चेतावनी

Muslim Women on Burqa: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समेत कई राज्यों में उपचुनावों के लिए मतदान होना है. चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि किसी भी महिला को बुर्का या घूंघट पहनकर मतदान करने की अनुमति नहीं होगी. सभी महिलाओं के लिए निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, बुर्का या घूंघट हटाना अनिवार्य है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 14, 2025, 05:33 PM IST

Muslim Women on Burqa: इलेक्शन कमीशन ने 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव समेत कई राज्यों में होने वाले उपचुनावों की पूरी तैयारी कर ली है. आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि मतदान के दौरान पहचान के लिए बुर्का और घूंघट हटा दिए जाएं, इस निर्देश से पूरे देश में विवाद पैदा हो गया है. कुछ लोग चुनाव आयोग के इस आदेश का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ इसका विरोध कर रहे हैं. मुस्लिम महिलाओं ने चुनाव आयोग के आदेश को अधार्मिक बताया है, जबकि कई हिंदू महिलाओं ने कहा है कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है.

मुस्लिम महिलाओं ने कहा, "इस्लाम में किसी गैर मर्द के सामने नकाब हटाना मना है, इसलिए चुनाव आयोग का यह नियम धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है." महिलाओं ने तर्क दिया है कि मतदान केंद्रों पर कई बार आस-पड़ोस के लोग और परिवार के बुजुर्ग भी मौजूद रहते हैं, ऐसे में नकाब हटाने की मजबूरी उन्हें असहज करती है. उन्होंने कहा कि हमारे मजहब में पर्दा हमारी आस्था का हिस्सा है, इसे वोटिंग के नाम पर तोड़ा नहीं जा सकता.

हिंदू महिलाओं ने किया चुनाव आयोग का समर्थन
वहीं, हिंदू महिलाओं ने इलेक्शन कमीशन के निर्देश को सही ठहराया है. उनका कहना है कि वे भी अपने घर में बड़ों के सामने घूंघट करती हैं, लेकिन वोट डालते समय अगर पहचान के लिए घूंघट हटाना पड़े, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. एक महिला ने कहा, “वोटिंग एक सरकारी प्रक्रिया है, इसमें नियमों का पालन जरूरी है.”

समाजवादी पार्टी ने उठाई मांग 
सपा ने इस मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं का समर्थन किया है. सपा की राष्ट्रीय सचिव आशु अब्बासी (छात्र सभा) ने कहा कि पार्टी की मांग जायज है और चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर मुस्लिम वोट कम कराने की कोशिश कर रहे हैं. पहले ही मुस्लिम महिलाओं की मतदान में भागीदारी कम रहती है, अब ऐसे निर्देशों से वे और पीछे हट जाएंगी.

सपा नेता ने दी चेतावनी
आशु अब्बासी ने कहा कि अगर आयोग ने सपा की मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो पार्टी आंदोलन करेगी. उन्होंने कहा, “हम धर्म और आस्था के सम्मान की बात कर रहे हैं. वोट डालना हर नागरिक का हक है, लेकिन धर्म के खिलाफ जाकर किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता.”

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

