Bangladesh News: इंजीनियरिंग छात्रों की सड़क पर जंग, शाहबाग में यातायात ठप

Bangladesh News: बांग्लादेश की राजधानी ढाका का शाहबाग चौराहा आज यानी 27 अगस्त को लगातार दूसरे दिन छात्रों के प्रदर्शन की वजह से जाम रहा. इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों के छात्र, जिनमें बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (BUET) भी शामिल है, अपनी तीन सूत्री मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए.

प्रदर्शनकारी छात्रों ने जुलूस निकालकर शाहबाग चौराहे को घंटों तक जाम रखा. इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस, साउंड ग्रेनेड और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया. जब छात्र राष्ट्रपति भवन जमूना की ओर बढ़ने लगे तो पुलिस और छात्रों में धक्का-मुक्की भी हुई, जिसके बाद छात्रों को वापस शाहबाग लौटना पड़ा.

छात्रों ने अपने नारेबाजी के दौरान कहा, “मेहनत से मिले हक पर कोई समझौता नहीं, मेरिट चाहिए, कोटा नहीं और सोने की चिड़िया बंगाल में असमानता की कोई जगह नहीं.” उन्होंने पूरे देश के इंजीनियरिंग छात्रों से एकजुट होकर आंदोलन में शामिल होने की अपील की. छात्रों की तीन मांगें है. पहली मांग डिप्लोमा इंजीनियर इंजीनियर शब्द न लगाएं, उन्हें नौवां ग्रेड न मिले, जबकि स्नातक इंजीनियरों को सीधे दसवें ग्रेड की नौकरियां मिलें.

एक दिन पहले भी छात्रों ने शाहबाग चौराहे को पांच घंटे तक जाम रखा था. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मंगलवार को उनकी मांगें अंतरिम सरकार तक पहुंचाई गई थीं, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें बुधवार को और कड़ा रुख अपनाना पड़ा. ढाका पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन की वजह से शाहबाग इलाके में कई घंटे तक वाहनों की आवाजाही बंद रही, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी.

गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शनों और अव्यवस्था की घटनाओं में तेज़ी आई है.