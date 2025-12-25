बाबरी मस्जिद बनाने के पक्ष में थे अटल बिहारी वाजपेयी, फिर क्यों दिया था 'समतल' करने वाला बयान

Atal Bihari Vajpayee: भले ही सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद को हमेशा के लिए सुलझा दिया हो, लेकिन बाबरी मस्जिद के आसपास की राजनीति अभी भी गरमागरम है. बाबरी मुद्दा हर सदी में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है और एक राजनीतिक पार्टी तो बाबरी मस्जिद के खिलाफ आंदोलन चलाकर सत्ता में भी आई. आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है. वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था. इस मौके पर सोशल मीडिया पर लोग पूर्व प्रधानमंत्री को याद करके भावुक हो रहे हैं और उनके उठाए गए कदमों की तारीफ कर रहे हैं. इसी सिलसिले में यूजर्स अटल बिहारी वाजपेयी के बाबरी मस्जिद से जुड़े प्रस्ताव का भी ज़िक्र कर रहे हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद को सुलझाने के लिए क्या प्रस्ताव दिया था और यह प्रस्ताव क्यों विफल हो गया था. आइए जानते हैं.

सीनियर पत्रकार राशिद किदवई की किताब "भारत के प्रधानमंत्री" और अभिषेक चौधरी की किताब, "बिलीवर्स डिलेमा: वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर" में दावा किया गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद को सुलझाने की योजना दो बार बनाई थी. इस योजना पर बातचीत काफी आगे तक बढ़ गई थी. लेकिन पूर्व डिप्टी पीएम लालकृष्ण आडवाणी तैयार नहीं थे. वहीं, हिंदू संगठन VHP इस प्रस्ताव के पूरी तरह खिलाफ था.

इतिहासकार अभिषेक चौधरी की किताब, "बिलीवर्स डिलेमा: वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर" में दावा किया गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी के पास बाबरी विवाद को सुलझाने की एक योजना थी. उन्होंने बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद को सुलझाने के लिए एक खास फॉर्मूला भी बनाया था, जिसे वीपी सिंह सरकार भी मानने को तैयार थी, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी नाराज हो गए. उधर वाजपेयी के इस कदम से बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और मुलायम सिंह यादव जैसे जनता दल के नेता नाराज हो गए. दूसरी तरफ, विश्व हिंदू परिषद ने भी अपनी कार सेवा रोकने से इनकार कर दिया, और आडवाणी ने अपनी रथ यात्रा जारी रखी. इस वजह से वीपी सिंह को अध्यादेश वापस लेना पड़ा था.

2003 में भी नहीं बन पाई बात

हालांकि, इसके बाद भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के इस प्रस्ताव पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पॉजिटिव जवाब मिला था और लखनऊ में एक मीटिंग बुलाई गई थी. सीनियर पत्रकार राशिद किदवई की किताब "भारत के प्रधानमंत्री" में दावा किया गया है कि सन् 2003 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए संस्थान की उच्च स्तरीय बैठक लखनऊ में बुलाई. बोर्ड को संकेत दिया गया था कि बाबरी मस्जिद मामले पर वाजपेयी सरकार और कांची कामकोटि पीठ के शंकर्याचार्य, विश्व हिन्दू परिषद पर इसका दबाव डालेंगे कि वह अयोध्या विवाद पर अदालत का निर्णय स्वीकार कर ले.

इस बात पर बन गई थी सहमति

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आचार्य जयेंद्र सरस्वती के इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी थी कि अविवादित 67 एकड़ भूमि पर मस्जिद बनाई जाएगी. एक कानूनी करार के जरिये हिन्दुत्ववादी संगठनों को आगे मथुरा व काशी के मुद्दे उठाने से रोक दिया जाएगा और विवादित स्थल पर एक पट्टिका लगाई जाएगी, जिसमें पूरे विवाद का क्रमवार ब्योरा होगा. लेकिन वाजपेयी और कांची पीठ के शंकराचार्य का यह प्रयास सफल न हो पाया, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया.

मस्जिद गिराने का वाजपेयी को हुआ था दुख

वहीं, अभिषेक चौधरी की किताब, "बिलीवर्स डिलेमा: वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर" में दावा किया गया है कि 5 दिसंबर 1992 को अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ में कहा था, "वहां नुकीले पत्थर हैं, कोई वहां बैठ नहीं सकता. जमीन को समतल करना होगा ताकि लोग वहां बैठ सकें." कई लोग इसे 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने की घटना का छिपा हुआ इशारा मानते हैं. किताब में दावा किया गया है कि 6 दिसंबर 1992 को वाजपेयी दिल्ली में अपने ड्राइंग-रूम में बैठे बाबरी मस्जिद को गिराए जाने की घटना देख रहे थे. हालांकि कुछ हफ़्ते बाद उन्हें "व्यक्तिगत रूप से नैतिक रूप से दुख हो रहा था कि उन्हें ऐसी चीज का बचाव करना पड़ा जिसका बचाव नहीं किया जा सकता था."