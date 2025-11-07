इंडोनेशिया के स्कूल में बनी मस्जिद में जुमे की नमाज़ के दौरान विस्फोट; इतने लोग घायल

जकार्ता : इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक स्कूल कैम्पस के अंदर बनी मस्जिद में जुमे की नमाज़ के दौरान हुए विस्फोट में कई छात्र ज़ख़्मी हो गए. इस घटना के बाद स्कूल और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. लोग इधर- उधर भागने लगे. हालांकि, अभी तक इसमें किसी के मरने की कोई खबर नहीं है. विस्फोट कैसे हुई और किसने की है, इसकी सूचना भी अभी नहीं है.

अंतरा न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, जकार्ता पुलिस ने उत्तरी जकार्ता के केलापा गाडिंग के एक स्कूल की मस्जिद में हुए विस्फोट की जाँच के लिए एक बम निरोधक इकाई तैनात की है.

इस हादसे में घायलों और अस्पताल में भर्ती लोगों की तादाद 54 बताई जा रही है. विस्फोट के बाद भी कुछ छात्र स्कूल परिसर के अंदर ही रहे. जकार्ता पुलिस के तर्जुमान, वरिष्ठ आयुक्त बुदी हरमंतो ने तस्दीक की कि जाँचकर्ता अभी भी विस्फोट की वजह का पता लगा रहे हैं. मोबाइल ब्रिगेड कोर की एक बम निरोधक टीम को इलाके की तलाशी के लिए तैनात किया गया है.

अंतरा समाचार एजेंसी ने पुलिस तर्जुमान के हवाले से बताया है कि दो छात्र घायल हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. जकार्ता अग्निशमन एवं बचाव कार्यालय ने कहा कि उन्हें दोपहर 12:09 बजे (स्थानीय समयानुसार) एक चश्मदीद से सूचना मिली कि विस्फोट स्कूल की मस्जिद के अंदर लगे लाउडस्पीकर से हुआ था. समाचार चैनलों कोम्पासटीवी और मेट्रोटीवी ने स्कूल के आसपास पुलिस लाइन और एम्बुलेंस की फुटेज दिखाई है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मस्जिद की तस्वीरों में कोई बड़ा नुकसान नहीं दिख रहा है. फिर भी इस घटना की जांच के लिए समिति गठन करने की मांग की गई है.

