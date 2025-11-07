Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2992615
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

इंडोनेशिया के स्कूल में बनी मस्जिद में जुमे की नमाज़ के दौरान विस्फोट; इतने लोग घायल

Blast in Mosque in Indonesia: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जुमे की नमाज के दौरान एक मस्जिद में ब्लास्ट होने के बाद 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं . हालांकि, अभी तक इसमें किसी के मरने की कोई खबर नहीं है. विस्फोट कैसे हुई और किसने की है, इसकी जांच अभी जारी है. .

 

Edited By:  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 07, 2025, 04:41 PM IST

Trending Photos

इंडोनेशिया के स्कूल में बनी मस्जिद में जुमे की नमाज़ के दौरान विस्फोट; इतने लोग घायल

जकार्ता : इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक स्कूल कैम्पस के अंदर बनी मस्जिद में जुमे की नमाज़ के दौरान हुए विस्फोट में कई छात्र ज़ख़्मी हो गए. इस घटना के बाद स्कूल और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. लोग इधर- उधर भागने लगे. हालांकि, अभी तक इसमें किसी के मरने की कोई खबर नहीं है. विस्फोट कैसे हुई और किसने की है, इसकी सूचना भी अभी नहीं है.

अंतरा न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, जकार्ता पुलिस ने उत्तरी जकार्ता के केलापा गाडिंग के एक स्कूल की मस्जिद में हुए विस्फोट की जाँच के लिए एक बम निरोधक इकाई तैनात की है. 
इस हादसे में घायलों और अस्पताल में भर्ती लोगों की तादाद 54  बताई जा रही है. विस्फोट के बाद भी कुछ छात्र स्कूल परिसर के अंदर ही रहे. जकार्ता पुलिस के तर्जुमान, वरिष्ठ आयुक्त बुदी हरमंतो ने तस्दीक की कि जाँचकर्ता अभी भी विस्फोट की वजह का पता लगा रहे हैं. मोबाइल ब्रिगेड कोर की एक बम निरोधक टीम को इलाके की तलाशी के लिए तैनात किया गया है.

अंतरा समाचार एजेंसी ने पुलिस तर्जुमान के हवाले से बताया है कि दो छात्र घायल हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. जकार्ता अग्निशमन एवं बचाव कार्यालय ने कहा कि उन्हें दोपहर 12:09 बजे (स्थानीय समयानुसार) एक चश्मदीद  से सूचना मिली कि विस्फोट स्कूल की मस्जिद के अंदर लगे लाउडस्पीकर से हुआ था. समाचार चैनलों कोम्पासटीवी और मेट्रोटीवी ने स्कूल के आसपास पुलिस लाइन और एम्बुलेंस की फुटेज दिखाई है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मस्जिद की तस्वीरों में कोई बड़ा नुकसान नहीं दिख रहा है. फिर भी इस घटना की जांच के लिए समिति गठन करने की मांग की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

 मुस्लिम देशों की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

mosque explosionJakarta blastIndonesia mosque attackSalaam Newsmuslim world news

Trending news

mosque explosion
Indonesia: स्कूल में बनी मस्जिद में जुमे की नमाज़ के दौरान विस्फोट; इतने लोग घायल
UP News
उमेश पाल मर्डर: बमबाज को पनाह, रेकी, साजिश… 4 आरोपी, 1 फैसला- HC ने जमानत की नामंजूर
ujjain news
200 साल पुरानी तकिया मस्जिद के विध्वंस को SC ने ठहराया सही, कहा- नमाज घर या कहीं..
muslim news
4 लाख में नहीं चलता है हसीन जहां का महीने का खर्चा; पति समी से भत्ता बढ़ाने की मांग
muslim news
Urdu स्कूलों ने वंदे मातरम न गाने का निकाला तोड़! सभी स्टूडेंट्स को भेजा घर
Saharanpur
Saharanpur से J&K के डॉ. अदील गिरफ्तार, श्रीनगर में लगाए थे जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर
Lakhimpur
Lakhimpur: रातों रात मुस्लिम किसानों की जमीनों पर बनाई झोपड़ियां, लगाया BJP का झंडा
Muhammad Mustufa
पूर्व DGP मुस्तफा के बेटे की मौत का मामला, CBI ने FIR में 4 लोगों को बनाया आरोपी
muslim news
दरोगा ने किया Waqf प्रॉपर्टी पर कब्जा, करोड़ों कमाए, अब कोर्ट से लगा बड़ा झटका
Moradabad
ईरानी बहू का पति पंकज के परिवार पर बड़ा इल्जाम, निजी वीडियो से ब्लैकमेल करने का दावा