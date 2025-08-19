कौन कर रहा था फर्जी फंडिंग का दावा? विदेश मंत्रालय ने निमिषा प्रिया मामले में बड़ा खुलासा
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2888386
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

कौन कर रहा था फर्जी फंडिंग का दावा? विदेश मंत्रालय ने निमिषा प्रिया मामले में बड़ा खुलासा

Nimisha Priya Case: यमन में मौत की सज़ा का सामना कर रहीं भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को लेकर सोशल मीडिया पर फंडिंग अपील की जा रही थी. विदेश मंत्रालय ने इसे फर्जी करार दिया है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 19, 2025, 09:44 PM IST

Trending Photos

कौन कर रहा था फर्जी फंडिंग का दावा? विदेश मंत्रालय ने निमिषा प्रिया मामले में बड़ा खुलासा

Nimisha Priya Case: यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सज़ा सुनाई गई है. इस फांसी को टालने के लिए केंद्र सरकार यमन की हूती सरकार से बातचीत कर रही है. इस बीच, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि नर्स निमिषा प्रिया के मामले में केंद्र सरकार पैसे वसूल रही है. वहीं, विदेश मंत्रालय ने इन सभी दावों को फ़र्ज़ी बताया है. 

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक फैक्ट चेक हैंडल ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए बताया कि कुछ यूजर्स ने भारत सरकार के खाते में 8.3 करोड़ रुपये जमा कराने की अपील की है ताकि निमिषा प्रिया को बचाया जा सके. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह दावा पूरी तरह फर्जी है. फैक्ट चेक हैंडल ने लिखा, “हमने सोशल मीडिया पर ऐसे दावे देखे हैं, जिनमें निमिषा प्रिया मामले के लिए भारत सरकार के नामित बैंक खाते में धन जमा करने की अपील की गई है. यह दावा झूठा है.” 

दरअसल, निमिषा प्रिया इस समय यमन की जेल में बंद हैं और उन पर अपने कारोबारी साझेदार तलाल अब्दो मेहदी की 2017 में हत्या का इल्जाम है. उन्हें जुलाई में फांसी दी जानी थी, लेकिन भारत सरकार और अन्य पक्षों की लंबी बातचीत के बाद उनकी फांसी की सजा को टाल दिया गया. प्रिया 2008 में नौकरी के लिए यमन गई थीं और नर्स के तौर पर काम करने के बाद उन्होंने खुद का क्लिनिक शुरू किया. 

2017 में विवाद के चलते उन्होंने अपने साझेदार को कथित तौर पर बेहोशी की दवा दी ताकि पासपोर्ट वापस ले सकें, लेकिन उसकी मौत हो गई. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर हत्या का दोषी ठहराया गया. साल 2020 में मौत की सजा सुनाई गई, जिसे नवंबर 2023 में यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने बरकरार रखा. हालांकि, अदालत ने पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति देकर माफी पाने की संभावना खुली रखी.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि यह बेहद संवेदनशील मामला है और भारत सरकार लगातार इसमें हर संभव मदद कर रही है. उन्होंने सभी से अपील की थी कि इस मामले में अटकलों और अफवाहों से बचें. जायसवाल ने कहा था, “सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि सजा टल पाई. हम इस मामले पर करीबी नजर बनाए हुए हैं और हर संभव सहायता दे रहे हैं. हम कुछ मित्र देशों के संपर्क में भी हैं. लेकिन यह बेहद संवेदनशील और जटिल मामला है, इसलिए मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही अटकलें या गलत जानकारी बिल्कुल मददगार नहीं हैं. कृपया हमारे आधिकारिक अपडेट का इंतजार करें.”

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Nimisha Priya Case

Trending news

Nimisha Priya Case
कौन कर रहा था फर्जी फंडिंग का दावा? विदेश मंत्रालय ने निमिषा प्रिया मामले में खुलासा
Delhi News
बीवी पर था अवैध संबंध का शक, शौहर ने रच दी खौफनाक साजिश; अब चढ़ा पुलिस के हत्थे
Supreme Court
शादी की उम्र पर मुस्लिम पर्सनल लॉ की जीत; SC ने NCPCR की याचिका को बताया गैर-जरूरी
UP News
बरेली: उर्स जुलूस पर हिंदू संगठनों का हंगामा; पुलिस ने बिगड़ता माहौल संभाला
Abu Azmi on Jalgaon Mob Lynching Case
'मुसलमानों को जहर देकर मार दो...' मुस्लिम MLA अबू आजमी ने ऐसा क्यों कहा?
australia news
गजा के बच्चों की चीखें मेलबर्न तक पहुंचीं; इजराइली नागरिक को सैलून से निकाला बाहर
Pakistan News
पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश का कहर, अब तक 657 लोगों की मौत
Bangladesh news
इंतजार की घड़ियां खत्म, बांग्लादेश में इस महीने होंगे आम चुनाव
Pakistan News
पाकिस्तान में ईसाई समुदाय ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, जानें पूरा मामला
UP News
ड्राइवर मोहम्मद आरिस ने लौटाया लाखों का सामान; ईमानदारी देख पुलिस भी रह गई हैरान
;