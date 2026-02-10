मशहूर ब्रिटिश रैपर सेंट्रल सी ने अपनाया इस्लाम;लाइव प्रोग्राम में बोला, "अब मैं एक मुसलमान हूँ"

Advertisement
Popular British rapper Central Cee Convert to Islam: ब्रिटेन के मशहूर रैपर ओकले नील सीज़र-सु जो सेंट्रल सी के नाम से भी जाने- पहचाने जाते हैं, उन्होंने एक लाइव प्रोग्राम के दौरान सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया कि उन्होंने अपना इस्लाम में अपनी आस्था प्रकट करते हुए इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, और अपना नाम भी बदल लिया है. 

 

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Feb 10, 2026, 05:29 PM IST

नई दिल्ली: दुनिया भर में मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ बढ़ रहे नफरत और हिंसा के बाद भी इस्लाम सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ मजहब बना हुआ है. ऐसा कई रिपोर्ट में दावा किया जा चुका है, लेकिन आम आदमी को इन रिपोर्ट्स और खबरों पर भरोसा तभी होता है, जब कोई बड़ा सेलेब्रिटी इस्लाम कबूल करता है. 

अब खबर है कि पॉपुलर ब्रिटिश रैपर सेंट्रल सी असली नाम ओकले नील सीज़र-सु ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है. यह खबर उन्होंने हाल ही में एक लाइवस्ट्रीम के दौरान शेयर की जो बीते शुक्रवार को तेज़ी से ऑनलाइन प्लेटफार्म  सर्कुलेट होने लगा. रैपर सेंट्रल सी ने दर्शकों को बताया कि उन्होंने शहादा, यानी इस्लामी आस्था को स्वीकार कर इस्लाम अपना लिया है. 

सेंट्रल सी ने ब्रॉडकास्ट के दौरान कहा, "मैंने इस्लाम अपनाने के बाद अपना नाम भी बदल लिया है. अब मैं एक मुसलमान हूँ." इसके बाद वहां मौजूद दोस्तों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की. उन्होंने लाइवस्ट्रीम के दौरान ये भी इशारा किया कि वह धर्म बदलने के बाद एक अलग स्टेज नेम अपना सकते हैं. उनके इस फैसले पर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है.फैंस उनकी ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं और उनके सुखद जीवन की शुभकामनाएं दे रहे हैं. दुनिया भर के फैंस और साथी आर्टिस्ट वेस्ट लंदन के रैपर को सपोर्ट और "माशाअल्लाह" के मैसेज भेज रहे हैं. 

इससे पहले इस रैपर ने कभी किसी सार्वजनिक मंच से अपने धार्मिक विश्वासों के बारे में बात नहीं की थी,इस वजह से ये घोषणा उनके फैंस के लिए एक बेहद ख़ास खुलासे जैसा बन गया. द संडे गार्डियन के मुताबिक, यह फैसला पब्लिसिटी के लिए नहीं, बल्कि चुपचाप और ईमानदारी से लिया गया फैसला था, खासकर तब जब रैपर 27 साल की उम्र में अपने करियर की बुलंदियों को एन्जॉय कर रहे हैं. 

 

सेंट्रल सी को ब्रिटेनके मॉडर्न रैप में सबसे आगे अग्रणी कलाकार हैं.अपनी जवानी में पर्सनल मुश्किलों का सामना करने के बावजूद, जिसमें उनके माता-पिता के अलग होने के बाद ज़्यादातर उनकी माँ ने ही उनका पालन-पोषण किया.  उन्होंने 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पढ़ाई से आगे अपने जुनून को तलाशने की इच्छा थी. संगीत के उनके सफ़र ने उनके अनुभवों, अमेरिकन हिप-हॉप और लन्दन के स्ट्रीट कल्चर से प्रेरित होकर मुश्किल लिरिक्स लिखने का उनका नैचुरल टैलेंट दिखाया है. 

वेस्ट लंदन के ड्रिल म्यूज़िक कल्चर से निकलकर, उन्होंने अपने स्टाइल और दिल को छूने वाली संगीत के लिए दुनिया भर में एक अलहदा पहचान बनाई है. 2024 में, वह दुनिया भर में सबसे ज़्यादा स्ट्रीम होने वाले  रैपर बन गए, अरबों स्ट्रीम हासिल किए और इंटरनेशनल चार्ट्स पर अपनी जगह पक्की की. 

उनका 2022 का एल्बम '23' UK एल्बम चार्ट में टॉप पर रहा, जबकि 'डोजा' उस वक़्त एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला सिंगल बन गया था. डेव के साथ 'स्प्रिंटर' पर उनके कोलेबोरेशन ने 2023 में लगातार दस हफ़्तों तक नंबर 1 पोजीशन पर कब्ज़ा किया, जिससे म्यूज़िक इंडस्ट्री में हलचल मच गई थी. 

 इसे भी पढ़ें: 51 नमाजियों के कातिल ब्रेंटन टैरंट की अपील पर सुनवाई, जेल में काट रहा है उम्र कैद की सजा

 

Hussain Tabish

