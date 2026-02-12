Faridabad: जेल में संदिग्ध आतंकवादी अब्दुल रहमान की हत्या मामले में दो अधिकारी सस्पेंड

Advertisement
Faridabad: फरीदाबाद की नीमका जेल में बंद संदिग्ध आतंकवादी अब्दुल रहमान की हत्या कर दी गई है. हत्या का का इलज़ाम जेल में ही बंद अरूण चौधरी नामक कैदी पर लगा है. इस मामले में आज हरियाणा सरकार ने जेल के दो आला अफसरों को सस्पेंड कर दिया है.

 

Edited By:  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Feb 12, 2026, 11:51 PM IST

नई दिल्ली: तीन दिन पहले फरीदबाद जेल में आतंकवादी होने के इलज़ाम में बंद अब्दुल रहमान की हत्या के मामले में जेल के अफसरान पर  गाज गिर गई है. गुरुवार को इस मामले में जेल सुपरिंटेंडेंट हरेंद्र और डीएसपी सुरक्षा जेल सचिन को सस्पेंड कर दिया गया. इसके बाद  नारनौल के जेल सुपरिंटेंडेंट संजय बांगर को नीमका जेल का एडिशनल चार्ज दिया गया है. डीजीपी जेल आलोक मित्तल ने इस खबर की तस्दीक की है. इससे पहले लापरवाही के इलज़ाम में दो कर्मचारियों को सस्पेंड किया जा चुका है. 

गौरतलब है कि 9 फरवरी को नीमका जेल में सुरक्षा सेल में बंद संदिग्ध आतंकवादी अब्दुल रहमान की जम्मू कश्मीर के बदमाश अरुण चौधरी ने पत्थर से सर कुचलकर क़त्ल कर दिया था. इस हत्या के बाद से ही जेल के अंदर कैदियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे थे.  सरकार ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को गुरुवार को सस्पेंड कर दिया. 

फरीदाबाद की नीमका जेल में बंद आतंकी अब्दुल रहमान की सिर में किसी वजनदार चीज से मारकर हत्या कर दी गई है. हत्या का का इलज़ाम जेल में ही बंद अरूण चौधरी नामक कैदी पर लगा है, जिसको हाल ही में जम्मू-कश्मीर से नीमका जेल शिफ्ट किया गया था. 

हत्या के दो दिन बाद इस मामले में खुलासा हुआ था कि राम मंदिर को लेकर दोनों में विवाद हुआ था. कैदी अरुण चौधरी ने मौका पाकर अब्दुल रहमान जब गहरी नींद में सो रहा था तभी किसी नुकीला पत्थर से मरकर उसकी हत्या कर दी. ये सब होते हुए वहां मौजूद एक और कैदी रियाज़ सबकुछ देख रहा था, लेकिन वो डर से उन दोनों को छुड़ाने के बजाए शोर मचाना शुरू कर दिया. जेल का स्टाफ बैरक खोलकर घायल रहमान को जेल के अस्पताल ले गया, जहां डाक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया.

कौन है अब्दुल रहमान 
अब्दुल रहमान यूपी के मिल्कीपुर का रहने वाला था. वह दसवीं तक पढ़ा था और चार साल से अब्दुल कुचेरा बाजार से किन्हूपुर के बीच ई-रिक्शा चलाता था. अयोध्या-रायबरेली हाईवे से 5Km अंदर चमनगंज रोड पर  उसका घर है. घर के बाहर ही चिकन शॉप की दुकान है, जिसे उसके पिता अबू बकर चलाते हैं. उसके परिवार को अंत्योदय कार्ड भी मिला है. मां का नाम याश्मीन है और उसकी तीन बहनें भी हैं, जो सभी अब्दुल रहमान से छोटी हैं.  

सोशल मीडिया पर राम मंदिर के वीडियो शेयर करने पर वो सुरक्षा एजेंसी की नज़र में आया था. डार्क वेब पर भेजे जाने वाले कंटेंट को इंटेलिजेंस एजेंसीज मॉनिटर करती है. भारत से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश समेत पड़ोसी देशों में छिपे आतंकियों को डार्क वेब के जरिए ही सूचनाएं भेजी जाती हैं, ताकि लोकेशन ट्रेस न हो. अब्दुल रहमान ने इसी के जरिये विडियो पाकिस्तान भेजा था. जब सुरक्षा एजेंसियों ने उसका IP एड्रेस सर्च किया, हरियाणा के फरीदाबाद का लोकेशन पाया गया. फरीदाबाद में लोकेशन मिलने पर हरियाणा एसटीएफ की मदद से गुजरात ATS और केंद्रीय एजेंसी IB ने 2 मार्च 2025 को उसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था. पुलिस ने उसके पास से दो जिंदा हैंड ग्रेनेड मिलने का दावा किया था. पुलिस का दावा है कि करीब डेढ़ साल से अब्दुल रहमान सोशल मीडिया अकाउंट पर भड़काऊ वीडियो अपलोड करता था. वो अलकायदा इन इंडियन सब-कांटिनेंट (AQIS) के आतंकी अबू सूफियान के संपर्क में था. 

 इसे भी पढ़ें: Farrukhabad: शिया मजार पर हमला, ताजिये में लगाई आग; कब्रों में की तोड़फोड़

 

 

