'अपने ही लोगों के साथ कर रही है पराया व्यवहार...'; पाकिस्तानी सरकार पर बरसे फज़लुर रहमान

Pakistan News: पाकिस्तान की जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (फ़) चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा की बिगड़ती शासन व्यवस्था पर करारा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि प्रांतीय प्रशासन पूरी तरह से नाकाम हो गया है और अब उसका कोई महत्व नहीं रह गया है. रहमान ने दावा किया कि सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है और जनता को लगातार बढ़ती मुश्किलों से अकेले जूझना पड़ रहा है.

डेरा इस्माइल खान में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने कहा कि उनकी पार्टी इस स्थिति पर चुप नहीं बैठ सकती, क्योंकि जनता की तकलीफें लगातार बढ़ती जा रही हैं. उन्होंने बताया कि केपी के अलग-अलग इलाकों में लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और वे विस्थापित होकर पेशावर और कराची जैसे शहरों में जाकर बसने को मजबूर हुए. फजलुर रहमान ने कहा कि लोग यह सब इसलिए झेल रहे थे ताकि शांति कायम हो और राज्य की संस्थाओं को मजबूती मिल सके लेकिन इतना बलिदान देने के बावजूद भी आज केपी में शांति नजर नहीं आती.

राज्य की नाकामी

उन्होंने इल्जाम लगाया कि राज्य अपनी मूल जिम्मेदारी पूरी तरह से भूल चुका है. उसका सबसे अहम कर्तव्य अपने नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करना है, लेकिन मौजूदा हालात बताते हैं कि सरकार अपनी प्राथमिकताओं में जनता को कहीं शामिल ही नहीं कर रही.

फजलुर रहमान के शब्दों में राज्य के पास सुरक्षा देने के सभी साधन मौजूद हैं, लेकिन वह अपने नागरिकों की जिंदगी बचाने और उन्हें सम्मान दिलाने की बजाय अपने राजनीतिक और संस्थागत उद्देश्यों को प्राथमिकता दे रहा है. उनके मुताबिक यह रवैया न सिर्फ गलत है बल्कि पाकिस्तान की एकता और सुरक्षा के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है.

संस्थाओं की राजनीति पर सवाल

मीडिया से बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी राष्ट्रीय संस्थाओं के खिलाफ लोगों को भड़काना चाहती है, तो उन्होंने इसे खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (फ़) किसी भी संस्था के खिलाफ विद्रोह के पक्ष में नहीं है. बल्कि उनका कहना है कि उनकी पार्टी केवल उन नीतियों और फैसलों पर सवाल उठा रही है, जिनकी वजह से आम जनता और राजनीतिक नेतृत्व दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जनता का भरोसा रक्षा संस्थानों पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि वही देश की सुरक्षा और स्थिरता की गारंटी हैं.