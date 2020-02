सीएम केजरीवाल पर भड़के अनुराग कश्यप,किया सवाल 'कितने में बिके..?'

नई दिल्ली : बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप अधिकतर सोशल मीडिया पर सोशल इशूज़ को लेकर एक्टिव रहते हैं और अपने विचार भी साझा करते रहते हैं. चाहे वो CAA हो या कोई भी सियासी मुद्दा.जुमे के दिन दिल्ली सरकार के कन्हैया पर केस चलाने पर मंज़ूरी देने के फैसले के बाद दिल्ली सरकार पर नाराज़गी जताई

अनुराग कश्यप ने ट्वीट कर सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि महाशय अरविंद केजरीवाल जी आपको क्या कहें स्पाइनलेस तो प्रशंसा है आप तो हैं ही नहीं कितने में बिके..?

बता दें कि चार साल पहले 9 फरवरी 2016 को जेएनयू कैंपस में मुल्क मुख़ालिफ़ नारेबाज़ी हुई थी..इस दौरान कन्हैया कुमार और उसके साथी भी वहां मौजूद थे..दिल्ली पुलिस ने 14 जनवरी 2019 को सभी आरोपियों के ख़िलाफ़ देशद्रोह समेत 8 धाराओं में charge sheet दायर की थी.जिसमें कन्हैया कुमार, उमर ख़ालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य, आकिब हुसैन और उमर गुल समेत 10 आरोपियों के नाम शामिल हैं। दिल्ली हुकूमत के फैसले के बाद कन्हैया ने इल्ज़ाम लगाया कि सरकार देशद्रोह का केस दर्ज करके बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाती हैं।

कन्हैया कुमार ने कहा कि पहली बार मुकदमा में चार्जशीट तब दाखिल हुआ जब मैं इलेक्शन लड़ने वाला था और अब फिर से बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। बिहार में NDA की सरकार है,जहां BJP है और उस सरकार ने NRC-NPR के खिलाफ असेंबली में प्रस्ताव पारित किया है..कन्हैया ने कहा कि यह साफ है कि शुरू से ही इस मामले में सियासी फायदे के लिए मुकदमा रचा गया है। लेकिन अब जब इसमें इजाज़त दी गई है तो मैं चाहता हूं स्पीडी ट्रायल हो, फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए ताकि मुल्क को पता चले कि कैसे देशद्रोह जैसे कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है।

10 मुल्ज़िमीन में जेएनयू के साबिक स्टुडेंट उमर खालिद और अनिर्बान भी शामिल हैं, जिन्हें मामले में अरेस्ट किया गया था। तीनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उमर खालिद ने ट्विटर पर लिखा है.दिल्ली हुकूमत की ओर से देशद्रोह केस में हमारे खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी से हमे कोई परेशानी नहीं होगी। हमें भरोसा है कि हम बेकसूर हैं, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हम खुद इस मामले की कोर्ट में सुनवाई की मांग कर रहे थे।उमर खालिद ने मज़ीद कहा कि कोर्ट में साबित हो जाएगा कि शासन करने वाली हुकूमत की ओर से कराया जा रहा मीडिया ट्रायल झूठा और सियासत से मुतास्सिर है। कोर्ट में सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम सरकार के झूठ और उनके Nationalist होने के झूठे दावे की पोल खोलेंगे।

(1/3) Statement by Me and Anirban:

The news of Delhi govt granting sanction to sedition case against us doesn't trouble us at all. We are confident of our innocence, have full faith in the judiciary & have ourselves been demanding the case against us to be tried in the courts.

