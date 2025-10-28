Advertisement
‘संभल फाइल्स’ से मची सनसनी, फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी को मिली बम से उड़ाने की धमकी

Sambhal News: संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी. इस हिंसा में 5 मुसलमानों की मौत हो गई थी. इस बीच, निर्माता अमित जानी एक फिल्म बनाना चाहते हैं और इसी वजह से उन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 28, 2025, 10:58 AM IST

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई. फिल्म प्रॉड्यूसर अमित जानी इस हिंसा पर आधारित फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका नाम 'संभल फाइल्स' है. इस बीच अमित जानी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. यह धमकी उन्हें कश्मीर के एक फोन नंबर से दी गई. कॉल करने वाले ने खुद को शब्बीर नाम का व्यक्ति बताया और चेतावनी दी कि अगर उन्होंने “संभल की सच्चाई” पर फिल्म बनाई, तो उन्हें बम से उड़ा दिया जाएगा.

दरअसल, अमित जानी मुरादाबाद से संभल जा रहे थे. वह क्षेमनाथ तीर्थस्थल पर महंत वाल योगी दीना नाथ से मिलकर फिल्म के लिए लोकेशन और दूसरे विवरण तय करने आए थे. इसी दौरान उन्हें एक धमकी भरा फोन आया, जिसके बाद उन्होंने फौरन गृह मंत्रालय, उत्तर प्रदेश पुलिस और स्थानीय प्रशासन को सूचित किया और धमकी देने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

अमित जानी ने क्या कहा?
अमित जानी ने कहा, “मैं किसी धमकी से डरने वाला नहीं हूं. यह मुल्क अभिव्यक्ति की आज़ादी वाला देश है. ‘संभल फाइल’ फिल्म जरूर बनेगी और सच्चाई सामने लाकर रहूंगा.” फिलहाल संभल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. साइबर सेल कॉल डिटेल्स खंगाल रही है ताकि धमकी देने वाले शख्स की पहचान हो सके. प्रशासन ने अमित जानी की सुरक्षा बढ़ाने का आश्वासन दिया है.

क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी. इस हिंसा में 5 मुसलमानों की मौत हो गई थी. जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए थे. आरोप लग रहे थे कि पुलिस की गोली से 5 लोगों की मौत हुई है, लेकिन पुलिस इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया और इस हिंसा मामले में 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया.

Zee Salaam Web Desk

Amit Jani Bomb ThreatSambhal news

