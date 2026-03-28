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Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंकिन्नर बनकर मंदिर में हिन्दू महिलाओं को दे रहा था आशीर्वाद; बांग्लादेशी मुस्लिम छात्र पर मुकदमा

किन्नर बनकर मंदिर में हिन्दू महिलाओं को दे रहा था आशीर्वाद; बांग्लादेशी मुस्लिम छात्र पर मुकदमा

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में एक बांग्लादेशी छात्र सैफ़दुल इस्लाम किन्नर बनकर मंदिर में लोगों से पैसा मांग रहा है. इस घटना को लेकर बवाल खड़ा हो गया और सैफुल इस्लाम के खिलाफ शिमला पुलिस में लिखित शिकायत दी गई. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 28, 2026, 05:07 PM IST

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किन्नर बनकर मंदिर में हिन्दू महिलाओं को दे रहा था आशीर्वाद; बांग्लादेशी मुस्लिम छात्र पर मुकदमा

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से एक सनसनीख़ेज़ मामला सामने आया है. हिंदू रक्षा मंच का आरोप है कि शिमला के निजी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक बांग्लादेशी छात्र सैफ़दुल इस्लाम मंदिरों में किन्नर बनकर भक्तों से पैसे वसूलने का काम कर रहा है. इस संबंध में शिमला पुलिस को लिखित शिकायत दी गई है. शिकायत के मुताबिक, इस शख़्स ख़ुद को इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल पर बांग्लादेशी स्टूडेंट बताता है, जबकि मंदिरों में किन्नर बनकर पैसे मांगता है. 

छात्र के बांग्लादेशी होने के चलते मामला और भी अधिक गंभीर बन गया है. भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच की मांग की है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसे इंटेलिजेंस फेलियर बताया. जयराम ठाकुर ने कहा कि इस पूरे मामले में गंभीरता के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए. अगर इस मामले में सच्चाई है. तो यह राज्य की खुफिया तंत्र कहां फेलियर है. जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान विपक्ष के विधायकों के फ़ोन सर्विलांस पर रखे जाते थे. जिन चीज़ों पर नज़र रखी जानी चाहिए, वहां लापरवाही हो रही है. उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में सच्चाई पाई गई, तो वह सदन के अंदर भी इस मामले को उठाएंगे.

वहीं, शिमला के विधायक हरीश जनारथा ने इस पूरे मामले में एक्शन लेने की बात कही है. उन्होंने कहा कि अगर कोई छात्र स्टडी वीज़ा पर भारत आया है तो उसे अपने दायरे में सीमित रहना चाहिए. मीडिया के ज़रिए यह मामला उनके ध्यान में आया है. वे इस संबंध में पुलिस के आला अधिकारियों से बात कर उन्हें सख़्त एक्शन लेने के लिए कहेंगे. विधायक हरीश जनारथा ने इस पूरे मामले में बांग्लादेश एम्बेसी के ज़रिये कार्रवाई की बात कही.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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