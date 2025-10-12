Advertisement
बांग्लादेश में डेंगू से हाहाकार, सिर्फ 24 घंटे में 5 लोगों की मौत; जानें अब तक कितने लोगों की गई जान

Bangladesh News: बांग्लादेश में डेंगू कहर बरपाया है. इस बीच DGHS ने लोगों से अपील की है कि वे जागरूक रहें, सफाई रखें और समय पर अस्पताल जाएं, ताकि डेंगू के संक्रमण और मौतों को कम किया जा सके.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 12, 2025, 08:57 PM IST

बांग्लादेश में डेंगू से हाहाकार, सिर्फ 24 घंटे में 5 लोगों की मौत; जानें अब तक कितने लोगों की गई जान

Bangladesh News: बांग्लादेश में  पिछले 24 घंटों में डेंगू ने कहर बरपाया है और पांच लोगों की जान ले ली है.  इस साल डेंगू से 230 लोगों की मौत हो गई है.  मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इसी दौरान 953 लोग वायरल बुखार से पीड़ित होकर मुख्तलिफ अस्पतालों में भर्ती हुए, जिससे कुल मामलों की संख्या 54,559 हो गई है.

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने बताया, "ढाका दक्षिण नगर निगम में दो, ढाका उत्तर नगर निगम, बारिशाल और राजशाही डिवीजन में 1-1 मौत दर्ज की गई. वर्तमान में ढाका में 889 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि देश भर में 2,546 मरीजों का इलाज जारी है. कुल मरीजों में 61.1 फीसद मर्द और 38.9 फीसद महिलाएं हैं, वहीं मरने वालों में 53.5 फीसद पुरुष और 46.5 फीसद महिलाएं शामिल हैं.

पिछले साल 2024 में डेंगू की वजह से 575 लोगों की मौत हुई थी और 1,01,214 मामले सामने आए थे. इसी अवधि में 1,00,040 लोग ठीक हुए थे. 9 अक्टूबर को DGHS के महानिदेशक अबू जाफर ने बताया कि 2025 में डेंगू के मामलों की संख्या पिछले साल से ज्यादा है, लेकिन मृत्यु दर कम है. अबू जाफर ने डेंगू रोकने के लिए मच्छरों के प्रजनन और लार्वा को नष्ट करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि लोगों को मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए और सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए.

उन्होंने बताया कि 50 फीसद से ज्यादा मौतें अस्पताल पहुंचने के पहले ही दिन हो रही हैं, इसलिए जल्दी निदान और देखभाल बेहद जरूरी है. DGHS ने लोगों से अपील की है कि वे जागरूक रहें, सफाई रखें और समय पर अस्पताल जाएं, ताकि डेंगू के संक्रमण और मौतों को कम किया जा सके. डेंगू एक वायरल संक्रमण है, जो संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है.

Zee Salaam Web Desk

Bangladesh newsBangladesh dengue

