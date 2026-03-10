Iran US War: तानाशाहों की पांच निशानियां, आप तय करें कि किससे है विश्व शान्ति को खतरा ?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोन्ल्ड ट्रंप के फैसलों ने दुनिया की सियासत को, मुहज़्ज़ब समाज को, मुल्कों को, मुल्कों की मइशत यानी economy को एक बेहद खतरनाक मोड़ पर ला कर खड़ा कर दिया है. जो बातें मैंने अभी आपसे कहीं शायद ये बातें अब ट्रंप को भी समझ आ रही हों, क्योंकि जंग शुरू करना हमेशा आसान होता है, लेकिन जंग को रोकना सबसे मुश्किल काम होता है. आज दुनिया जिस क्राइसिस से गुजर रही है, वो सिर्फ फौजी टकराव का क्राइसिस नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया के निज़ाम के दरहम-बरहम हो जाने का बोहरान है. यानी पूरी ग्लोबल सेटिंग के हिल जाने का क्राइसिस है.

और ये सब एक तानाशाह के मनमाने फ़ैसलों की वजह से हो रहा है

इन तमाम हालात का ज़िम्मेदार सिर्फ़ एक तानाशाह है, और वो हैं US president Donald Trump. आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है. हम को तानाशाह की ऐसी 5 quality बताएँगे की आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएँगे की Trump से बड़ा तानाशाह आज की तारीख़ में कोई नहीं है. तानाशाह की पहली क्वालिटी होती है डर और हिंसा का माहौल बनाना, क्योंकि तानाशाह समझता है कि दुनिया को अपने इशारे पर नचाने के लिए उसे ख़ौफ़ और violence का माहौल बनाना ज़रूरी है.

तानाशाह ये भी सोचता है की वो जिसे चाहे बर्बाद कर सकता है, क्योंकि तानाशाह को लगता है कि दुनिया उसकी उँगलियों पर चलती है. उसे लगता है कि ताक़त ही सच है और उसकी मर्ज़ी ही कानून है. उसे भरोसा है कि वो जिसे चाहे दबा देगा. जिसे चाहे बर्बाद कर देगा, और कोई उसके फैसलों को चुनौती नहीं देगा.

तानाशाह की दूसरी quality होती है कि वो बातचीत में यक़ीन नहीं रखता. तानाशाह डॉयलॉग सिर्फ़ अपने मतलब के लिए कर्ता है. वो बातचीत को कमजोरी समझता है. डिप्लोमेसी को बेकार समझता है. तानाशाह को लगता है कि बंदूक की आवाज़ ही आख़िरी सच है. धमकी ही डॉयलॉग है और डर ही उसकी ताक़त है. इसीलिए तानाशाह किसी की नहीं सुनता, न सलाह, न वॉर्निंग न दुनिया की फ़िक्र. तानाशाह को सिर्फ़ अपनी आवाज़ सुनाई देती है. तानाशाह को सिर्फ़ अपनी ताक़त दिखाई देती है.

तानाशाह की तीसरी क्वालिटी होती है वो ताक़त का centralisation करता है.ये उस की सबसे बड़ी पहचान है. तानाशाह सारी ताक़त अपने पास समेट लेता है. वो नहीं चाहता कि कोई इदारा कोई इंस्टीट्यूशन मज़बूत हो. वो नहीं चाहता कि कोई उसके फैसलों को चुनौती दे.दौलत, हुकूमत,एकतेदार, ताक़त, तख़्त- ओ-ताज, और फ़ैसला सब कुछ अपने हाथ में रखता है .

तानाशाह की चौथी और बहुत ख़तरनाक क्वालिटी होती है कि वो अपने विरोधियों को ख़त्म कर देता है ताकि कोई उसके ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठा सके और इस के लिए वो साम- दाम- दंड का इस्तेमाल खुल कर करता है. हुकूमत और पॉवर के नशे में जब चूर होता है तानाशाह तो अपने मुख़ालिफ़ीन यानी विरोधियों को बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं करता. ओपोनेंट की अच्छी बातें भी उसे चुभती हैं. तानाशाह उसकी आवाज़ को दबा देता है. और पाँचवीं और सबसे ख़तरनाक क्वालिटी होती है तानाशाह कि वो है Propaganda और झूठ. ये तानाशाह का सबसे बड़ा हथियार होता है. वो झूठ को चालाकी से सच की तरह पेश कर्ता है. दुश्मनों के ख़िलाफ़ propaganda का जम कर सहारा लेता है. तानाशाह की सबसे बड़ी ताक़त होती है झूठ, फॉल्स इनफ़ार्मेशन, False flag और प्रोपेगेंडा. तानाशाही का उसूल है कि प्रोपेगेंडा इतना फैलाओ. बार बार झूठ बोलो, इतनी बार झूठ बोलो की वो सच लगने लगे.

आज दुनिया तानाशाह की तस्वीर ट्रंप में देखती है, क्योंकि हालात बिलकुल ऐसे नहीं थे कि दुनिया एक नई जंग की तारीख़ लिखने और तस्वीर देखने बैठे. ट्रंप सबसे बड़ी democracy के प्रेसीडेंट है. उनसे मुहब्बत और शफ़क़त की तवक़्क़ो तो की जा सकती है. जंग,ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी की नहीं, लेकिन Donald Trump ने सारी मर्यादा, सारे उसूल सारे क़ानून बालाए ताक़ रख दिए हैं. ये जंग तो यही कहती है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव जरूर था. लेकिन बातचीत के दरवाज़े खुले थे. तीन दौर की बातचीत हो चुकी थी, और चौथे दौर की बातचीत होने वाली थी. यानी डिप्लोमेसी का रास्ता बंद नहीं हुआ था.

डॉयलाग अभी ज़िंदा था और दुनिया को उम्मीद थी कि शायद टकराव टल जाएगा. लेकिन इसी बीच एक तानाशाही फ़ैसला लिया गया. बातचीत के रास्ते को छोड़कर, सीधे हमले का रास्ता चुन लिया गया और ये फैसला ऐसे वक़्त में लिया गया, जब अमेरिका के अपने डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागॉन की रिपोर्ट ने भी साफ वॉर्निंग दी थी कि ईरान पर हमला महंगा पड़ सकता है. पूरे मिडिल ईस्ट में जंग फैल सकती है. जंग का असर वर्ल्ड एकॉनमी पर पड़ेगा, लेकिन ये चेतावनी. ये वॉर्निंग, ये सलाह, ये मशविरे, ये बातें, और मुलाक़ाते सब कुछ ट्रंप ने ठुकरा दिया. जब कोई इस तरह सब कुछ नज़रअंदाज़ करके अपनी मनमानी और अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले ले तो उसे दुनिया तानाशाह कहती है.



सवाल सिर्फ़ ट्रंप की तानाशाही का नहीं है. आज सवाल उस मुल्क से भी है, वो मुल्क जो अपने आपको जमहूरियत का अलमबरदार कहता है. जो दुनिया के हर देश को लोकतंत्र का democracy का पाठ पढ़ाता है, जो हर दूसरे मुल्कों में जा कर ह्यूमन राईट्स की दुहाई देता है. आज वही मुल्क, एक तानाशाह के सामने कैसे नतमस्तक हो गया ? आज दुनिया यही सवाल अमेरिका से पूछ रही है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ़ एक देश नहीं है. अमेरिका की तहज़ीब खुद को दुनिया के जम्हूरी निज़ाम का लीडर मानती है, लेकिन अगर उसी देश में फैसले बातचीत के बजाय टकराव से तय होने लगें, अगर वही देश दुनिया को जंग के मुहाने पर ला खड़ा करे, अगर उसी देश में डेमोक्रेसी के नाम पर तानाशाही हो रही हो, तो उस देश की पार्लियामेंट क्या कर रही है ? क्योंकि पार्लियामेंट के पास ऑप्शनस हैं. पार्लियामेंट के पास ताक़त है. तो फिर इन ऑप्शनस का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है?

हकीकत तो ये है कि अमेरिका में संसद, यानी यूनाइटेड स्टेटस कांग्रेस के पास कई कांस्टीट्यूशनल ऑप्शन होते हैं. पहला और सबसे बड़ा ऑप्शन है इम्पीचमेंट. अगर प्रेसिडेंट पर इल्ज़ाम लगे कि उसने कांस्टीट्यूशन की ख़िलाफ़वर्जी़ की है या अपने राइट्स का ग़लत इस्तेमाल किया है, तो पार्लियामेंट का लोअर हाऊस United States House of Representatives उस पर इम्पीचमेंट मोशन ला सकता है. इसके बाद अपर हाऊस United States Senate ट्रायल करता है, और अगर दो-तिहाई बहुमत से मुल्ज़िम ठहरा दिया जाए, तो प्रेसीडेंट को हटाया भी जा सकता है.



दूसरा ऑप्शन है कि अमेरिका के कांस्टीट्यूशन के मुताबिक जंग की फ़ॉर्मल परमिशन देने का राइट पार्लियामेंट के पास है. यानी अगर प्रेसिडेंट फ़ौजी कार्रवाई करता है, तो पार्लियामेंट बजट रोक सकती है या जंग की मंजूरी देने से इनकार कर सकती है. तीसरा ऑप्शन है. पार्लियामेंट्री कमेटियां प्रेसिडेंट के फैसलों की जांच कर सकती हैं. सरकारी अफ़सरों को बुलाकर जवाब मांग सकती हैं, और पूरे फ़ैसले को जांच के दायरे में ला सकती है.



इतने राइट्स अगर अमेरिकी पार्लियामेंट के पास हैं तो सवाल सिर्फ़ तानाशाह की तानाशाही से नहीं. सवाल उस एवान से भी है जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है. वो भी तब, जब डोनल्ड ट्रंप का नाम एप्सटीन फ़ाइल में सामने आ चुका है. और ऐसे मामले में सामने आया जिसमे, जिसमें सेक्स ट्रैफिकिंग, नाबालिग लड़कियों का एक्प्लायटेशन और मोलेसटेशन जैसे बेहद संगीन और घिनौने मामले शामिल हैं. ऐसे में यूएस कांग्रेस का महज़ बयानबाज़ी करना, ख़ुद एक सवाल खड़ा करता है ? जबकि दुनिया ये भी जानती है कि ट्रंप ने ईरान पर हमला दुनिया का ध्यान Epstein File से भटकाने के लिए किया है,तो सवाल उठता है अगर इतने विवाद हैं, इतनी कंट्रोवर्सी है, अगर इतनी क्रिटिसिज़म है, तो फिर अमेरिका की पार्लियामेंट, यूएस कांग्रेस क्यों खामोश है? क्यों सिर्फ़ चंद सिनेटर की बयानबाज़ी तक ही पूरी जम्हूरियत सिमट आई है ? वो भी तब जब ख़ुद अमेरिका की अवाम भी इस जंग के हक़ में नहीं है. एक हालिया सर्वे के मुताबिक तक़रीबन 70 फ़ीसद अमेरिकी शहरी जंग के खिलाफ हैं यानी अमेरिका के लोग खुद नहीं चाहते कि उनका देश जंग में उलझे और जंग भी वो israel की जंग है.

हम यूं हीं नहीं कह रहे हैं बल्कि ऐसे कई सर्वे मौजूद हैं. हम आपको यहां तीन अलग अलग सर्वे की रिपोर्ट दिखाते हैं.

पहला सर्वे PBS-NPR-Marist Poll (2026) इसमें लगभग 56% अमेरिकी लोग ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई की मुख़ालिफ़त करते हैं. दूसरा सर्वे है University of Maryland Poll. इस सर्वे के मुताबिक़ 49% लोग ईरान पर हमले के खिलाफ हैं. हालिया Quinnipiac Poll का सर्वे है . इस सर्वे के मुताबिक़ करीब 53% अमेरिकी लोग ईरान के साथ चल रही जंग के ख़िलाफ़ है और 74% अमेरिकी ईरान में ग्राउंड ट्रूप भेजने के खिलाफ हैं. तस्वीर साफ़ है अमेरिका के लोग जंग नहीं चाहते. US Congress के पास ताक़त है इस जंग को रोकने की फिर भी जंग चल रही है, और इस के बुरे नतीजे दिखने लगे हैं.

आप सोचिए जंग की आग तो मिडिल ईस्ट में फैली है लेकिन इसकी तपिश दुनिया का हर इंसान महसूस कर रहा है. इसकी आंच आम लोगों की जेब तक पहुंच रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग होने का मतलब तेल और गैस में आग लग जाना. तेल और गैस में आग लगने का मतलब दुनिया का थम जाना, क्योंकि तेज़ी से दौड़ती मॉर्डन दुनिया का पहिया तेल और गैस पर चलता है, और अगर तेल-गैस की सप्लाई रुकती है, तो सिर्फ सड़कों पर गाड़ियां ही नहीं रूकतीं. प्लेन की परवाज़ ही नहीं थमती बल्कि तेज़ी से दौड़ती दुनिया पर फुल स्टॉप लग जाता हो .

इस जंग ने यही हालात और डर पैदा कर दिए हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ को ईरान strategically इस्मेतामल कर रहा है. हालांकि स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ पूरी तरह से बंद नहीं है, लेकिन ईरान इज़रायल-अमेरिका और उसके allies का एक क़तरा तेल भी नहीं जाने देने की क़समें खा रहा है. स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ से दुनिया का लगभग 20-30 फ़ीसद तेल गुज़रता है और अगर इस रास्ते पर तेल की सप्लाई रोक दी जाए तो हाहाकार मच जाएगा.

ऐसे में सवाल है कि यूरोप और एशिया कितने दिन चल सकते हैं ? अगर आयल सप्लाई ठप पड़ जाए या अरब मुल्कों में ऑयल का प्रोडक्शन पूरी तरह बंद हो तो क्या होगा? सबसे पहले बात करते हैं यूरोप की. यूरोप के देशों को कानूनन इतना तेल स्टोर रखना होता है कि कम से कम 90 दिनों तक उनकी जरूरत पूरी हो सकें. यानी अगर अचानक सप्लाई रुक भी जाए तो लगभग तीन महीने तक यूरोप अपनी अर्थव्यवस्था चला सकता है.

यूरोप के ग्रुप स्ट्रैटेजिक रिज़र्व लगभग 1.1 से 1.2 बिलियन बैरल के आसपास माने जाते हैं. यही रिज़र्व क्राइसिस के वक़्त बाजार को स्टेबल रखने के सबसे बड़े हथियार होते हैं, लेकिन मसला सिर्फ तेल का नहीं है. मसला गैस का भी है. रिपोर्टस के मुताबिक़ ब्रिटेन में हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अगर इम्पोर्ट रुक जाए तो गैस का स्टोरेज दो दिन से भी कम का रह गया है. यानी यूरोप के पास तक़रीबन 3 महीने का आयल रिज़र्व है, लेकिन गैस के मामले में कई देश बेहद कमजोर पोज़िशन में हैं.

अब बात एशिया की. एशिया दुनिया का सबसे बड़ा तेल कंज़ूयम करने वाला इलाक़ा है, और यहाँ के कई बड़े देश मिडिल ईस्ट के तेल पर बहुत ज्यादा dependant हैं. जापान अपनी लगभग 95% तेल की जरूरत मिडिल ईस्ट से पूरी करता है. इसलिए उसने दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक रिज़र्व बनाए हैं. जापान के पास लगभग 254 दिनों का तेल स्टॉक है. चीन के पास भी बड़ा भंडार है. रिपोर्टस के मुताबिक़ चीन के पास लगभग 200 दिनों के इम्पोर्ट के बराबर तेल का स्टॉक मौजूद है. भारत के पास कुल मिलाकर लगभग 20 से 25 दिनों का ऑयल रिज़र्व माना जाता है.

लेकिन एशिया की असली कमजोरी क्या है ? कमजोरी ये है कि इस पूरे इलाक़े का लगभग 60% तेल मिडिल ईस्ट से आता है. यानी अगर मिडिल ईस्ट में जंग खिंचती है, तो सबसे ज्यादा असर एशिया की economy पर पड़ेगा.हालांकि इसका असर अभी से दिखाई देने लगा है. एशिया के कई मुल्कों में रिफाइनरियाँ प्रोडक्शन कम कर रही हैं. तेल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, और कई देशों को ऑलटरनेटिव सप्लाई ढूंढनी पड़ रही है.

यानी तस्वीर साफ है. यूरोप के पास लगभग तीन महीने का तेल ऑयल रिज़र्व है. एशिया के बड़े देशों के पास अलग-अलग लेवल के रिज़र्व हैं.कहीं 25 दिन… कहीं 200 दिन, कहीं 250 दिन, लेकिन अगर यह जंग लंबी चली. अगर मिडिल ईस्ट से सप्लाई लंबे वक़्त तक मुतास्सिर रही, तो दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी रिज़र्व भी ज्यादा वक़्त तक इस झटके को नहीं झेल पाएंगे. यही वजह है कि आज दुनिया सिर्फ जंग को नहीं देख रही, दुनिया अपना मुस्तक़बिल भी इस जंग में तलाश रही है.

सवाल सिर्फ़ ऑयल रिज़र्व और ऑयल सप्लाई तक ही नहीं है. सवाल है ऑयल प्रोडक्नशन्स का. ऑयल रिफ़ाईनरीज़ पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं. अगर कुछ दिनों के बाद ऑयल प्रोडक्शन पूरी बंद हो जाएं. या रिफ़ाइनरीज़ पूरी तरह ठप हो जाए तो सोचिए क्या होगा ? हालांकि कई मुल्कों में हमलों के बाद गैस और तेल का प्रोडक्शन रोकना पड़ा है. कतर में दुनिया की सबसे बड़ी LNG रिफ़ाइनरी Ras Laffan को ड्रोन हमलों के बाद बंद करना पड़ा है. इराक में हालात और गंभीर हैं. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में जहाज़ों की आवाजाही रुकने के बाद इराक का ऑयल प्रोडक्शन लगभग 70% तक गिर गया है और कई एक्सपोर्ट टर्मिनल बंद पड़े हैं. कुर्दिस्तान के कई इलाक़ों में ऑयल प्रोडक्शन पूरी तरह रोक दिया गया है. कुवैत ने भी सिक्योरिटी के मद्देनज़र अपने ऑयल प्रोडक्शन में भारी कटौती कर की है . सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक Ras Tanura को ड्रोन हमलों के बाद बंद करना पड़ा, हालांकि सऊदी अरब पाइपलाइन के जरिए कुछ तेल सप्लाई जारी रखने की कोशिश कर रहा है. यूएई ने भी सिक्योरिटी reason से अपने रोज़ाना ऑयल प्रोडक्शन में कटौती की है.

यानी तस्वीर साफ है.कतर में गैस प्रोडक्शन बंद, इराक और कुर्दिस्तान में तेल प्रोडक्शन बुरी तरह बंद, कुवैत में प्रोडक्शन में कटौती, सऊदी अरब और यूएई में भी सप्लाई मुतास्सिर, जब तेल और गैस का प्रोडक्शन और सप्लाई बंद है तो इसका सीधा असर तेल की क़ीमतों पर पड़ रहा है.आज इंटरनैशन मार्केट में कच्चे तेल की क़ीमत 120 डॉलर पर बैरल हो गई है. नैचुलर गैस की क़ीमतों में भी पिछले 10 दिनों में बेतहाशा इज़ाफ़ा हुआ है.

फिर भी जंग है. असल में इस सवाल का जवाब समझने के लिए अमेरिका की सियासत और तेल का खेल समसमझना पड़ेगा. ये तेल जंग और superpower का गेम है, क्योंकि मिडिल ईस्ट सिर्फ़ एक इलाका नहीं है. मिडिल ईस्ट दुनिया की एनर्जी का दिल है. और जब जंग, ताक़त, हुकूमत और तेल की सियासत आपस में मिल जाती है, तो फैसले सिर्फ़ पार्लियामेंट के गलियारों में नहीं होते. फैसले दुनिया की सबसे बड़ी शतरंज की बिसात पर होते हैं, और इसी बिसात पर जन्म लेती है तानाशाही.हम और आप तो वो तमाशाई हैं जो हर हाल में ख़सारे में रहेंगे नुक़सान में ही रहेंगे.



