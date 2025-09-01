महाराष्ट्र के इस गांव में 45 सालों से मस्जिद में स्थापित की जाती है गणेश की मूर्ती; मजबूरी बन गई परंपरा!

Gotkhindi Ganeshotsav News: महाराष्ट्र के सांगली जिले के गोठखिंडी गांव में पिछले 45 सालों से मस्जिद में गणपति की स्थापना होती है. हिंदू-मुस्लिम मिलकर त्योहार मनाते हैं . मुस्लिम समुदाय प्रसाद बनाने से लेकर पूजा तक में शामिल होता है.
Gotkhindi Ganeshotsav News: भारत को हमेशा से विविधता और धार्मिक सहिष्णुता का देश माना जाता रहा है लेकिन पिछले कुछ सालों से कुछ असामाजिक ताकतें इस पहचान को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं. ये लोग समाज में नफरत फैलाकर हिंदू-मुसलमानों के बीच भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं. जगह-जगह झगड़े और तनाव की घटनाएं भी सामने आती रही हैं.
इसी माहौल के बीच महाराष्ट्र के सांगली ज़िले से आ रही खबर पूरे देश के लिए एक सकारात्मक संदेश है. यहां का गोठखिंडी गांव पिछले 44 सालों से एक अनोखी परंपरा का पालन करता आ रहा है. इस गांव में मस्जिद के भीतर गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित की जाती और पूरे 10 दिनों का उत्सव यहीं मनाया जाता है. इस साल भी इस उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया गया.
गांव के हिंदू और मुसलमान मिलकर प्रसाद तैयार करते हैं, आरती करते हैं और तैयारियों में हिस्सा लेते हैं. गोठखिंडी गांव की आबादी लगभग 15,000 है. इस गांव में सिर्फ 100 मुस्लिम परिवार रहते हैं. इस गांव में अब तक कोई धार्मिक तनाव नहीं रहा है. बल्कि, हर साल गणेशोत्सव का त्यौहार दोनों समुदायों की संयुक्त भागीदारी का प्रतीक बन जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई?
कैसे शुरू हुई परंपरा
दरअसल, इस परंपरा की शुरुआत साल 1980 में हुई. 1980 में गणेशोत्सव के दौरान भारी बारिश हो गई थी. गांव के लोगों ने मिलकर तय किया कि मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए मस्जिद के भीतर स्थापित किया जाए. उस समय यह सिर्फ एक मजबूरी थी, लेकिन धीरे-धीरे यह परंपरा बन गई. स्थानीय गणेश मंडल “न्यू गणेश तरुण मंडल” के संस्थापक अशोक पाटिल बताते हैं कि तब से हर साल मस्जिद में ही गणपति की स्थापना होती है.
मुस्लिम भाईचारे के लिए देते हैं कुर्बानी
इस त्यौहार की सबसे ख़ास बात मुस्लिम समुदाय की सक्रिय भागीदारी है. मुस्लिम परिवार न सिर्फ मंडल के सदस्य होते हैं, बल्कि प्रसाद बनाने से लेकर आरती तक की तैयारियों में भी हिस्सा लेते हैं. पाटिल कहते हैं, "यहां के मुसलमान सजावट से लेकर व्यवस्था तक हर चीज़ में पूरा सहयोग करते हैं. प्रसाद की थाली में भी वे योगदान देते हैं." कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि बकरीद और गणेशोत्सव एक ही दिन पड़ीं. ऐसे मौकों पर मुस्लिम समुदाय ने सिर्फ़ नमाज़ अदा करके अपनी ईद मनाई और क़ुर्बानी नहीं दी. इतना ही नहीं, कई बार तो वे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए त्यौहार के दौरान मांसाहारी भोजन भी नहीं करते.