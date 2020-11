अमेरिका के स्कूली बच्चे पढ़ेंगे 'फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया' की कहानी, जानिए क्यों कर रही है दुनिया सलाम

नई दिल्ली: आज के दौर में पेड़ों को काटकर बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही हैं और इसके बारे में हम शायद ही कुछ करते हैं लेकिन एक शख्स है जो आज की इस भावना को बदल रहा है. वो अकेले ही कुछ ऐसा कर रहा है जिसके बारे में सोचना आसान ही नहीं बल्कि ना मुमकिन सा लगता है लेकिन इस शख्स ने इसको अपनी कड़ी मेहनत और लगन की बुनियाद पर इसे आसान बना दिया है और बाकायदा तौर पर उनकी इस कहानी को अमेरिका के एक स्कूल में पढ़ाया जाएगा.

पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित और फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले जादव पायेंग ने पूर्वी असम में माजुली द्वीप (अब एक जिला) में माहौलियाती (पारिस्थितिक) गिरावट से परेशान होकर कई सौ एकड़ में फैले बंजर सैंडबार में पेड़ लगाने शुरू किए और इस बंजर ज़मीन को उन्होंने अपनी सख्त मेहनत के साथ एक हरे भरे जंगल में बदल दिया. इसी का नतीजा है कि अब जादव की इस कहानी को एक अमेरिकी स्कूल ब्रिस्टल कनेक्टिकट के ग्रीन हिल्स स्कूल की कक्षा 6 के पाठ्यक्र में शामिल किया गया है.

ग्रीन हिल्स स्कूल में स्टूडेंट्स जादव पायेंग के बारे में उनके पारिस्थितिकी को एक पाठ के तौर में पढ़ रहे हैं. इसकी अहम वजह यह है कि देश की भावी पीढ़ियों को इस तरह के काम के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना है. स्कूल के एक टीचर्स नवमी शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अगर वह सही दिशा और दृढ़ संकल्प है तो यह अकेला शख्स दुनिया में एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है."

पायेंग ने अपनी 40 साल से भी ज्यादा की ज़िंदगी इस जंगल की देखभाल में लगा दी है. 550 एकड़ में फैला यह जंगल माजुली के बंजर सैंडबार के पास स्थित है. जो जोरहाट शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर है. साल 1969 में इलाके में भयानक बाढ़ के बाद एक बड़े सूखे के की वजह से यहां सैकड़ों सांप मर गए थे. उस वक्त वैज्ञानिकों ने भी कहा था कि कुछ सालों अंदर यह द्वीप नष्ट हो जाएगा. जिससे परेशान होकर जादव ने यह कदम उठाया था, उस वक्त पायेंग महज़ 16 बरस के थे.

जानकारी के मुताबिक जादव आज भी अपने दिन की शुरुआत सुबह 3 बजे के आस-पास करते हैं और अपने जंगल की देखभाल के लिए 5 बजे माजुली पहुंच जाते हैं. जहां वो नए पौधे लगाने के लिए बीज इकट्ठा करते हैं. जादव के लिए, उनका जंगल ही उनका परिवार है. जादव माजुली में 5,000 एकड़ में जंगल उगाने की योजना बनाई है.

Padma Shree, Shri @FPayeng's love for the environment and bond with nature have inspired people across the world.

Inclusion of the 'Forest Man of India' in the curriculum of an American educational institution reflects his global reputation. pic.twitter.com/7RzEnNYSDI

— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) October 30, 2020