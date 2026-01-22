वक्फ बोर्ड पूर्व चेयरमैन अलीम कुरैशी गिरफ्तार, ब्लैकमेलिंग और फर्जीवाड़े का आरोप

Bhopal News: भोपाल जिला वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अलीम कुरैशी को शाहजहानाबाद पुलिस ने जाली दस्तावेजों के जरिए ब्लैकमेल और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जिसने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया.

पुलिस के मुताबिक, अलीम कुरैशी पहले मध्य प्रदेश पुलिस में काम करते थे, लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान उन पर कई गंभीर आरोप लगे, जिसके कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया. इसके बाद वह राजनीति में सक्रिय हो गए और बाद में भोपाल जिला वक्फ कमेटी के चेयरमैन बने. इसी पृष्ठभूमि में उन पर वक्फ बोर्ड से जुड़े मामलों में धोखाधड़ी और ब्लैकमेल के आरोप लगे हैं.

जांच एजेंसियों के अनुसार, अलीम कुरैशी ने वक्फ बोर्ड के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र और जाली दस्तावेज तैयार किए और विभिन्न सरकारी संस्थानों में शिकायतें दर्ज कराईं. इन शिकायतों के आधार पर, उन्होंने कथित तौर पर अधिकारियों और संबंधित पक्षों पर दबाव डाला और अवैध फायदे उठाने की कोशिश की. इस मामले में NCRB के इंटीग्रेटेड इन्वेस्टिगेशन फॉर्म (IIF-1) का भी जिक्र है. रिकॉर्ड के अनुसार, अलीम कुरैशी ने 17 अगस्त, 2023 को लोकायुक्त संगठन में एक शिकायत दर्ज कराई थी. जांच के बाद लोकायुक्त ने शिकायत को निराधार बताकर खारिज कर दिया. इसके बावजूद, 13 जनवरी, 2025 को अलीम कुरैशी ने उसी मामले में लोकायुक्त संगठन में एक और शिकायत दर्ज कराई.

Add Zee News as a Preferred Source

लगा है गंभीर इल्जाम

दूसरी जांच में पता चला कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जारी किए गए सभी नियुक्ति पत्र पूरी तरह से फर्जी थे और वक्फ बोर्ड द्वारा कभी जारी नहीं किए गए थे. जांच एजेंसियों ने यह भी पाया कि पिछली जांच के बाद मामला पहले ही सुलझ गया था, फिर भी इन शिकायतों के जरिए सरकारी मशीनरी का बार-बार दुरुपयोग किया गया. जांच एजेंसियों का कहना है कि इन गतिविधियों से न केवल सरकार को वित्तीय और प्रशासनिक नुकसान हुआ, बल्कि वक्फ बोर्ड की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा और आम जनता में भ्रम पैदा हुआ.

पुलिस कर रही है पूछताछ

पुलिस को शक है कि आरोपी ने दबाव बनाने, ब्लैकमेल करने और अवैध मुनाफा कमाने के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए थे. फिलहाल, पुलिस रिमांड के दौरान अलीम कुरैशी से जाली दस्तावेज बनाने, शिकायतों के पीछे की साजिश और वक्फ संपत्तियों से जुड़े अन्य संभावित मामलों के बारे में गहन पूछताछ की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ से एक बड़े वक्फ माफिया नेटवर्क और प्रभावशाली व्यक्तियों का खुलासा हो सकता है.