वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान नहीं पूरा पाकिस्तान बन चुका है; संत के बयान को सोम का समर्थन
वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान नहीं पूरा पाकिस्तान बन चुका है; संत के बयान को सोम का समर्थन

UP News: पूर्व विधायक संगीत सोम ने वेस्ट यूपी को पाकिस्तान बनने का इल्जाम देते हुए मुस्लिम आबादी और डेमोग्राफी चेंज को लेकर चिंता जताई. उन्होंने मदरसों में आतंकवाद का इल्जाम लगाया और महिलाओं के अधिकारों पर सवाल उठाया. 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 15, 2025, 09:39 PM IST

UP News: बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने जगद्गुरु रामभद्राचार्य के उस बयान को आगे बढ़ाते हुए कहा, "वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान नहीं, बल्कि पाकिस्तान बनता जा रहा है." इससे पहले रामभद्राचार्य ने कहा था कि वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है. रामभद्राचार्य के इस बयान को मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने वाले और हिंदू-मुस्लिम कार्ड खेलकर अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने वाले नेता संगीत सोम ने लपक लिया है. 

संगीत सोम ने कहा कि वेस्टर्न UP के जिलों में 75 से 80 फीसदी तक मुस्लिमों की आबादी हो चुकी है. ये बात मैं सालों पहले से कहता आ रहा हूं. रामभद्राचार्य संत हैं और अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो कुछ सोच-समझ कर ही दिया होगा. सोम ने कहा कि जिस जिले में इनकी आबादी 30 से ज्यादा होती है, वहां ये आतंक की फैक्ट्री खोल देते हैं. सोम ने इल्जाम लगाया कि कुछ लोग देश की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ऐसा होने नहीं देगी. 

संगीत सोम का विवादित बयान
पूर्व विधायक संगीत सोम ने  ये भी कहा कि इस्लाम में महिलाओं की कोई इज्ज़त नहीं होती है. वहां उन्हें सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन बनाया जाता है. एक एक महिला 25-25 बच्चे पैदा करती है. उन्हें इसका विरोध करना चाहिए. वो फिर इन बच्चों को मदरसे में भेजेंगे, जहां आतंकवादी पैदा किया जाता है. समाज में डॉक्टर, इंजिनियर और अफसर तो सिर्फ सनातनी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे बनते हैं. मदरसों में तो आतंक का पाठ पढ़ाया जाता है. साथ ही पूर्व विधायक ने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर भी सीधा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के भीतर मुगलों की आत्मा है और बीजेपी कभी भी देश में मुगलों का शासन आने नहीं देगी.

आजाद भारत में संत फैला रहे हैं नफरत
आजाद भारत की कल्पना करने वालों ने कभी नहीं सोचा होगा कि आजादी के 77 साल बाद भी मुसलमानों को 'दोयम दर्जे' के नागरिक की तरह देखा जाएगा. आज हालत यह है कि किसी गांव या कस्बे में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा होते ही उसे 'मिनी पाकिस्तान' या 'देशद्रोही' कहकर कलंकित कर दिया जाता है. यह मानसिकता न तो देश की एकता को मजबूत करती है, न लोकतंत्र को. बल्कि यह संकीर्ण सोच रखने वाले कुछ नेताओं के लिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का आसान हथियार बन गई है.

विकास के नाम पर वोट पाने में असफल ये नेता समाज को बांटने और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की राह पकड़ते हैं. लेकिन जब नेताओं को हवा देने का काम कोई संत करने लगे, तो यह जहर नेताओं के लिए अमृत बन जाता है और नफरत की राजनीति को खुला लाइसेंस मिल जाता है. पहले ऐसे बयान नेता देते थे अब संत भी नफरती बयान देते हैं, और नेता उनके बयानों का समर्थन करते हैं.

Zee Salaam Web Desk

UP NewsSangeet Som Disputed statements

