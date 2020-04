साबिक सीएम एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल की शादी,सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां

कर्नाटक : कोरोना को हिंदुस्तान को बचाने के लिए लॉकडाउन है. हर शख्स इस खौफनाक वायरस से बचने के लिए घरों में क़ैद है.रियासत की हुकूमत और पुलिस पर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराया जा रहा है. इसी सिम्त में कर्नाटक के साबिक सीएम एचडी कुमारस्वामी के बेटे की शादी 17 अप्रैल को आयोजित की गई. लेकिन हाईप्रोफाइल शादी में सोशल डिस्टेसिंग दूर दूर तक नज़र नहीं आई.

कर्नाटक के साबिक सीएम के बेटे की शादी के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या लॉकडाउन (Lockdown) और सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) जैसे एहतियात सिर्फ आम आवाम के लिए हैं? साबिक सीएम ने अपने हिमायतियों से कहा था कि सबको बुलाना चाहता था, पर माफी चाहता हूं. शादी से पहले यह बात सामने आ रही थी कि कोरोना के खतरे को देखते हुए सभी जरूरी एहतियात बरते जाएंगे, केवल सीमित मेहमानों को ही आमंत्रित किया जाएगा. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं फोटो और वीडियो के बाद सच्चाई कुछ और ही नज़र आई.

So wedding is important than lockdown.

when the whole country is in strict lockdown, all r fighting against corona ,former CM of karnatak H.D Kumar swami's son's lavish marriage is going on??

No social distance,no mask, flount of all norm.

What should we expect more#kumarswamy pic.twitter.com/UTZunaL7HS

— Sushree sangita dash (@Sushree_journo) April 17, 2020