तीन बार असम के सीएम रह चुके तरुण गोगोई का 86 बरस की उम्र में इंतेकाल

नई दिल्ली: असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई का पीर के रोज़ 86 बरस की उम्र में इंतेकाल हो गया है. वो अगस्त महीने में कोरोना पॉज़िटिव आए थे हालांकि एक बार वो ठीक भी हो चुके थे. ग्वाहाटी अस्पताल में उन्होंने शाम करीब साढ़े 5 बजे आखिरी सांस ली.

Former Assam CM and Congress leader Tarun Gogoi ( in file photo) passes away in Guwahati, announces state health minister Himanta Biswa Sarma pic.twitter.com/UBn3AS2CEF

गोगोई 25 अगस्त को कोरोना पॉज़िटिव पाये गये थे और इसके अगले दिन उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था. इसके बाद 25 अक्टूबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी थी. जानकारी के मुताबिक फिर तबीयत बिगड़ने की वजह से 2 नवंबर को अस्पताल में दाखिल कराया गया था. बता दें कि तरुण गोगोई असम के तीन बार सीएम रह चुके हैं.

Shri Tarun Gogoi Ji was a popular leader and a veteran administrator, who had years of political experience in Assam as well as the Centre. Anguished by his passing away. My thoughts are with his family and supporters in this hour of sadness. Om Shanti. pic.twitter.com/H6F6RGYyT4

उनके इंतेकाल पर श्री तरुण गोगोई जी एक लोकप्रिय नेता और एक अनुभवी प्रशासक थे, जिन्हें असम के साथ-साथ केंद्र में भी सियासत का अनुभव था, उनके इंतेकाल से दुखी हूं. दुख की इस घड़ी में उनके परिवार और समर्थकों के साथ हूं.

Shri Tarun Gogoi was a true Congress leader. He devoted his life to bringing all the people and communities of Assam together.

For me, he was a great and wise teacher. I loved and respected him deeply.

I will miss him. My love and condolences to Gaurav & the family. pic.twitter.com/jTMfSyAJ6J

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 23, 2020