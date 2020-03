SC पहुंचे शिवराज सिंह चौहान,कुछ शर्तों के साथ कल हो सकती है सुनवाई

नई दिल्ली : आज फ्लोर टेस्ट नहीं होने पर शिवराज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अर्ज़ी पर सुनवाई के लिए तारीख तय नहीं की है लेकिन रजिस्ट्रार ने यह भरोसा दिया है कि यदि अर्ज़ी में खामिया दूर की गईं तो कल सुनवाई हो सकती है. बता दें बीजेपी जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराने की मांग कर रही है.

बीजेपी ने गवर्नर से परेड कराई . गवर्नर ने भरोसा दिलाया कि जो भी सही होगा वही कार्यवाही की जाएगी. आप निश्चिंत रहें. नेता प्रतिपक्ष गवर्नर को अरकाने असेंबली की लिस्ट सौंपी. इस दौरान राजभवन में बीजेपी के 106 अरकाने असेंबली मौजूद थे.

Madhya Pradesh BJP legislators meet Governor Lalji Tandon and requested him to order for the conduct of the floor test at the earliest. Former CM Shivraj Singh Chouhan says, "The govt has lost majority and has no right to remain in power". pic.twitter.com/MUST0mIzQB

