सीजफायर के बाद ईरान बना नया क्षेत्रीय खिलाड़ी; पूर्व विदेश राज्य मंत्री M.J अकबर ने कह दी बड़ी बात

America Iran Ceasefire: अमेरिका और ईरान के बीच मंगलवार (7 अप्रैल) से दो हफ्ते के लिए सीजफायर लागू हो गया है. अमेरिका ने ईरान के 10-सूत्रीय प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है. ट्रंप ने कहा कि इस प्रस्ताव में की गई ज्यादातर मांगों को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही सहमति बन गई है. इस सीजफायर के बाद दुनिया में ईरान के वीजेता के रूप में उभरा है, जो अमेरिका के हमलों, धमकी, दबाव से नहीं डरा और अमेरिका-इजरायल को मुंहतोड़ जवाब दिया. अमेरिका-ईरान के बीच हुए सीजफायर को लेकर पूर्व विदेश राज्य मंत्री एम.जे. अकबर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह युद्ध ईरान को एक्स्ट्रा फायदा मिलने के साथ खत्म हुआ है. युद्धविराम की शर्तें अपने पक्ष में होने के कारण, अकबर का कहना है कि ईरान अब एक बहुत बड़ी क्षेत्रीय शक्ति बनने जा रहा है

पूर्व विदेश राज्य मंत्री एम.जे. अकबर ने कहा कि फायदा साफ तौर पर ईरान के पक्ष में गया है. उन्होंने कहा, "आसान शब्दों में कहें तो, युद्ध ईरान को वह हासिल होने के साथ खत्म हुआ है जिसे मैं 'एक्स्ट्रा फ़ायदा' कहता हूँ. युद्ध की शुरुआत राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के शासन बदलने की माँग के साथ हुई थी. लेकिन शासन में कोई बदलाव नहीं हुआ. फिर उन्होंने अपने लक्ष्य बदलकर मुख्य रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और इस रास्ते से तेल, ऊर्जा और ईंधन के साफ़ और बिना रोक-टोक गुज़रने पर केंद्रित कर दिए." अकबर का कहना है कि ईरान की जीत इस बात में है कि अब उसके तेल पर कोई प्रतिबंध नहीं है और वह अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में बिना किसी रोक-टोक के उपलब्ध है.

उन्होंने कहा "युद्ध के अंत में, पूरी तरह से तबाह न होने के अलावा, ईरान की जीत को एक महाशक्ति के सामने न हारने के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है. उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वे हारे नहीं हैं, क्योंकि इन शर्तों पर आपसी सहमति से बातचीत हुई है, न कि किसी एक पक्ष द्वारा ज़बरदस्ती थोपा गया है. इस आपसी सहमति में, ईरान का फ़ायदा यह है कि उसका तेल, जिस पर पहले प्रतिबंध लगा था, अब अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बिना किसी रोक-टोक के उपलब्ध है.यह एक बहुत बड़ा फ़ायदा है." अकबर ने आगे बताया कि ईरान शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो तेल और पानी को मिलाकर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है.

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हथियारों को बेचकर ईरान छापेगा अथाह पैसा

अकबर ने कहा कि ईरान की रक्षा बिक्री में ज़बरदस्त उछाल आने वाला है, क्योंकि उसने अमेरिका का डटकर मुकाबला किया है और इज़रायल के 'आयरन डोम' को भी भेदने में सफलता पाई है. उन्होंने कहा "इसके अलावा, उसकी अर्थव्यवस्था का एक ऐसा हिस्सा जिसे कम करके आंका गया है, वह है रक्षा क्षेत्र. मुझे लगता है कि ईरान की रक्षा बिक्री में ज़बरदस्त उछाल आने वाला है, क्योंकि उसने यह साबित कर दिया है कि 25,000 या 30,000 डॉलर की कीमत वाले ड्रोन, 40 लाख डॉलर की कीमत वाली मिसाइलों का मुकाबला कर सकते हैं. उसने यह भी दिखाया है कि उत्तर कोरियाई तकनीक से बनी उसकी मिसाइलें अब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मिसाइलों में से एक हैं, क्योंकि वे 'आयरन डोम' को नष्ट करने में सफल रही हैं। इज़रायल के अस्तित्व में आने के बाद यह पहली बार है, जब इज़रायली शहरों पर बार-बार हमले हुए हैं और वहाँ के लोग बार-बार प्रभावित हुए हैं."