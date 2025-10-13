Baghpat: मस्जिद में ट्रिपल मर्डर केस में Ex IPS को नहीं है पुलिस की जांच पर भरोसा; दिया ये ख़ास सुझाव

Amitabh Thakur on Baghpat Murder Case: बागपत के गांगनोली गांव में मस्जिद के इमाम इब्राहिम की बीवी और दो बेटियों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. पुलिस ने दो नाबालिग छात्रों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया है. इस बीच पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने बड़ा कदम उठाया है.
Amitabh Thakur on Baghpat Murder Case: उत्तर प्रदेश के बागपत के दोघट थाना क्षेत्र के गांगनोली गांव में मस्जिद के इमाम इब्राहिम की पत्नी इसराना और उनकी दो बेटियों की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. इस मामले में पुलिस ने दो नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया है. पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों लड़कों को जेल भेज दिया है. ये दोनों लड़के मदरसे के स्टूडेंट्स थे और उन्होंने ही यह भयानक वारदात अंजाम दी.
इस घटना के बाद मस्जिद का इमाम इब्राहिम भी अब वहां नहीं रहना चाहते हैं. आज उन्होंने मस्जिद से अपना सामान उठाकर शामली जिले के अपने पैतृक गांव के लिए रवाना हो गए. मौलाना ने कहा कि उनका परिवार उजड़ गया है और ऐसे हालात में वहां रहना उनके लिए मुश्किल है. उन्होंने यह भी कहा कि अब वह अपने गांव जाकर अपने परिवार और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे.
पूर्व आईपीएस ने पुलिस जांच पर उठाए सवाल
इस मामले के खुलासे को लेकर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह की निर्मम हत्या की सही और निष्पक्ष जांच होना बेहद जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले की जांच का जिम्मा सिर्फ पुलिस तक सीमित नहीं रहना चाहिए. इसीलिए, आजाद अधिकार सेना का एक प्रतिनिधि मंडल मौके पर जाकर पूरी घटना की पड़ताल करेगा.
सबूत इकट्ठा करेगा ये संगठन
आजाद अधिकार सेना का एक प्रतिनिधिमंडल मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा करेगा और स्थानीय लोगों से भी जानकारी जुटाएगा. पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर का मानना है कि इस तरह की हिंसक घटनाओं की वजह समाज में असुरक्षा की भावना को बढ़ाती है. इससे न सिर्फ पीड़ित परिवार बल्कि पूरे समुदाय पर गहरा असर पड़ता है.