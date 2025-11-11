किससे नाराज हैं शकील अहमद? कांग्रेस छोड़ने के पीछे की असली वजह आई सामने

Shakeel Ahmad Resignation: बिहार के कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री शकील अहमद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने कहा कि उन्होंने यह फैसला भारी मन से पार्टी के कुछ नेताओं से मतभेद के कारण लिया है. हालांकि, उन्होंने साफ कहा कि उनका विश्वास कांग्रेस की नीतियों और सिद्धांतों पर अब भी अटूट है.

शकील अहमद ने अपने पत्र में लिखा कि वह 1985 से अब तक पांच बार कांग्रेस से विधायक और सांसद रह चुके हैं. उनके पिता भी कांग्रेस से जुड़े सीनियर नेता थे, जिनके निधन के बाद उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारियां संभालीं. उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही तय कर लिया था कि पार्टी की सदस्यता छोड़नी है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि चुनाव के दौरान कोई गलत संदेश जाए. इसलिए मतदान खत्म होने के बाद ही मैंने अपना इस्तीफा सार्वजनिक किया.

पार्टी को दी शुभकामनाएं

उन्होंने यह भी कहा कि बीमारी की वजह से इस बार वे चुनाव प्रचार में सक्रिय नहीं रह पाए, लेकिन उम्मीद जताई कि इस बार कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी और गठबंधन की एक मजबूत सरकार बनेगी. शकील अहमद ने अपने बयान में साफ किया कि उनका विरोध कुछ व्यक्तियों से है, पूरी पार्टी से नहीं. उन्होंने कहा, “मेरा मतभेद पार्टी के सत्ता में बैठे कुछ नेताओं से हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा, सिद्धांतों और नीतियों पर मेरा पूरा भरोसा है.” आखिर में उन्होंने अनुरोध किया कि उनके इस पत्र को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से उनका औपचारिक इस्तीफा माना जाए.

कांग्रेस को बड़ा झटका

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सभी सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है. ऐसे समय में सीनियर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री शकील अहमद का इस्तीफा पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. शकील अहमद लंबे समय से कांग्रेस के अनुभवी और प्रभावशाली चेहरे रहे हैं. उन्होंने पार्टी में कई अहम पद संभाले और बिहार में संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.