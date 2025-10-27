Advertisement
10 मुस्लिम लड़कियों को उठा लो, नौकरी का इंतज़ाम करूंगा; BJP के पूर्व MLA के जहरीले बोल

BJP Former MLA Viral Video: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से भाजपा के पूर्व विधायक ने विवादित बयान देते हुए कहा, "10 मुस्लिम लड़कियों का अपहरण कर लो, मैं उनकी नौकरी लगवा दूंगा." इस बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 27, 2025, 08:26 AM IST

BJP Ex MLA Controversial Remark: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में एक रैली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जनसभा में हिंदू लड़कों से मुस्लिम लड़कियों का अपहरण करने के लिए कह रहे हैं. साथ ही शहर के बड़े मौलाना और मुसमलानों को धमकी भी दे रहे हैं.

पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, एक महीने के भीतर दो हिंदू लड़कियों ने मुस्लिम लड़कों से शादी कर ली है. इसी सिलसिले में एक बैठक बुलाई गई थी. बैठक में यह तय हुआ कि इन दोनों लड़कियों के बदले दस मुस्लिम लड़कियों का अपहरण किया जाएगा. पूर्व विधायक ने साफ शब्दों में कहा कि 2 के बदले 10 मुस्लिम लड़कियां लाओ.

'2 के बदले 10 लाओ - नौकरी पाओ'
पूर्व विधायक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, "मैं कह रहा हूं 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उनको हिंदू बनाओ." इसके साथ ही पूर्व विधायक कहता है, "कितने नौजवान तैयार हैं, जरा हाथ उठाओ. 2 पे 10 कम मंजूर नहीं है. शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो हिंदू लड़का, मुस्लिम लड़की लाएगी, उसकी नौकरी का इंतजाम हम करेंगे. 

पूर्व विधायक ने दी मुसमलानों को धमकी
पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने आगे कहा कि ये जो एक महीने के भीतर दो हिंदू लड़कियों गई हैं, वो हमें पच नहीं रहा है. मुसलमानों और मौलानाओं को धमकी देते हुए पूर्व विधायक ने कहा, मुसलमानों सुन लो ये हमें पच नहीं रहा है. ये दो का बदला कुछ भारी होना ही होना है.

देश में बढ़ रही है नफरत
गौरतलब है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों के प्रति नफरत बढ़ती जा रही है. अब मुसलमानों को खुलेआम गालियां दी जा रही हैं. सिर्फ़ गली के गुंडे या उपद्रवी ही उन्हें गालियां नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे लोग भी, जो कथित तौर पर जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, हिंदू संगठनों से आगे निकल गए हैं. इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने कोई बयान जारी नहीं किया है.

Zee Salaam Web Desk

