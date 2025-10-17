Advertisement
पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की कैसे हुई मौत? UP से है ताल्लुक

Ex Punjab DGP Son Death: पंजाब के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) मोहम्मद मुस्तफा के बेटे का इंतकाल हो गया है. पूर्व डीजीपी मुस्तफा के बेटे का नाम अकील अख्तर बताया गया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 17, 2025, 03:22 PM IST

Ex Punjab DGP Son Death: पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है. शव का हरियाणा के पंचकूला के सेक्टर-6 अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है. पूर्व डीजीपी मुस्तफा के बेटे का नाम अकील अख्तर बताया गया है, लेकिन अभी उसकी मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है. अकील अख्तर की मां और मोहम्मद मुस्तफा की बीवी रजिया सुल्ताना पंजाब की पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं. मुस्तफा का परिवार फिलहाल हरियाणा के पंचकूला में रह रहा है. अकील के निधन से परिवार में मातम का माहौल है. 

एमएलसी रिपोर्ट के मुताबिक, 35 साल के अकील अख्तर को गुरुवार की रात करीब साढ़े 9 बजे अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में भेजा गया. इस बारे में पंचकूला पुलिस को भी जानकारी दी गई थी. पुलिस ने घटना की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है.

उत्तर प्रदेश के इस शहर में किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक
जानकारी सामने आई है कि पूर्व डीजीपी मुस्तफा के शव को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दफन किया जाएगा. फिलहाल, पंचकूला से परिवार शव को लेकर सहारनपुर के लिए रवाना हो चुका है. बता दें कि अकील के पिता मोहम्मद मुस्तफा 1985 बैच के आईपीएस अफसर थे. वे साल 2021 में डीजीपी पद से रिटायर हुए थे. इसके बाद उन्होंने राजनीति में आने का फैसला लिया और कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए. वे नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार भी रहे.

कौन हैं पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा
गौरतलब है कि मोहम्मद मुस्तफा पंजाब के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं. उन्होंने राज्य पुलिस में कई सालों तक सेवा दी और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई.  उनके कार्यकाल में अपराध नियंत्रण, आतंकवाद विरोधी अभियान और सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर दिया गया. मुस्तफा को उनके कार्यों और ईमानदार छवि के लिए जाना जाता है. उन्होंने पुलिस सुधार, आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रशिक्षण के जरिए पंजाब पुलिस को मजबूत बनाने में योगदान दिया.

इनपुट-आईएएनएस

