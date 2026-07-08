/कौशांबी में पंचर टायर बदल रहे 4 मुस्लिम नौजवानों को तेज रफ्तार वाहन ने कुचला, दो भाइयों समेत सभी की मौत

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Kaushambi News: उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में मंगलवार देर रात एक भयानक सड़क हादसे में दो भाइयों समेत चार युवकों की मौत हो गई. यह घटना तब हुई जब वे अपनी पिकअप ट्रक का पंचर टायर बदल रहे थे और एक तेज रफ़्तार, अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी. गंभीर रूप से घायल चारों लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस अभी उस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है.
दरअसल, यह हादसा मंगलवार आधी रात के करीब सैनी कोतवाली थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर में कंगन होटल के पास हुआ. खबरों के मुताबिक, यह ग्रुप पिकअप ट्रक से उन्नाव खाट (चारपाइयां) ले जा रहा था. जब टायर पंचर हो गया, तो ड्राइवर और उसके साथी सड़क किनारे उसे बदल रहे थे. तभी एक तेज रफ़्तार, अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
मृतकों की हुई पहचान
घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को 108 एम्बुलेंस से सिराथू कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पहुंचाने का इंतजाम किया. शुरुआती इलाज के बाद गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर डॉक्टरों ने चारों लोगों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान साबिर और अकबर, अनवर और एहसान के तौर पर हुई है. इस त्रासदी से परिवार वाले गहरे सदमे में हैं.
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
पुलिस ने शवों को अपने कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और तलाश जारी है. पुलिस आस-पास के CCTV कैमरों की फुटेज की भी जांच कर रही है.