बाबा सिद्दीकी के हत्यारे को लाया जा रहा है भारत, गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को US से किया गया डिपोर्ट

Anmol Bishnoi News: मुंबई में NCP नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपी गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से निष्कासित कर दिया गया है. अनमोल अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है. कई गंभीर मामलों में भारतीय एजेंसियां उसकी तलाश कर रही हैं. एनआईए ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था.

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने NCP नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को बताया कि उनके पिता की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से निष्कासित कर दिया गया है. जीशान सिद्दीकी को भेजे गए एक ईमेल में अमेरिकी अधिकारियों ने लिखा है कि अनमोल बिश्नोई को संयुक्त राज्य अमेरिका से 18 नवंबर 2025 को निष्कासित कर दिया गया.

ईमेल में लिखा है, “यह ईमेल आपको सूचित करने के लिए है कि अनमोल बिश्नोई को सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से निष्कासित कर दिया गया है. इस अपराधी को 18/11/2025 को निष्कासित किया गया.” 11 अक्टूबर 2024 को मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड की जांच के दौरान मुंबई पुलिस ने दो शूटर्स-गुरमैल सिंह और धर्मराज कश्यप को गिरफ्तार किया था. पूछताछ के दौरान पता चला था कि दोनों शूटर्स लगातार सोशल मीडिया सहित अन्य प्लेटफॉर्म्स के जरिए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे.

भारतीय एजेंसियां बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के अलावा सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में भी उसकी तलाश कर रही हैं. गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही वह फरार है. सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने भाई अनमोल को फर्जी पासपोर्ट के जरिए नेपाल होते हुए अमेरिका भेज दिया था. अनमोल बिश्नोई पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में हत्या, हत्या का प्रयास, उगाही करने, खतरनाक हथियार रखने और संगठित अपराध में शामिल होने के केस दर्ज हैं.

इनपुट-आईएएनएस