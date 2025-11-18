Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3009208
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

बाबा सिद्दीकी के हत्यारे को लाया जा रहा है भारत, गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को US से किया गया डिपोर्ट

Anmol Bishnoi News: NCP नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपी गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा रहा है. भारतीय एजेंसियां बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के अलावा सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में भी उसकी तलाश कर रही हैं. 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 18, 2025, 07:25 PM IST

Trending Photos

बाबा सिद्दीकी के हत्यारे को लाया जा रहा है भारत, गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को US से किया गया डिपोर्ट

Anmol Bishnoi News: मुंबई में NCP नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपी गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से निष्कासित कर दिया गया है. अनमोल अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है. कई गंभीर मामलों में भारतीय एजेंसियां उसकी तलाश कर रही हैं. एनआईए ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था.

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने NCP नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को बताया कि उनके पिता की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से निष्कासित कर दिया गया है. जीशान सिद्दीकी को भेजे गए एक ईमेल में अमेरिकी अधिकारियों ने लिखा है कि अनमोल बिश्नोई को संयुक्त राज्य अमेरिका से 18 नवंबर 2025 को निष्कासित कर दिया गया.

ईमेल में लिखा है, “यह ईमेल आपको सूचित करने के लिए है कि अनमोल बिश्नोई को सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से निष्कासित कर दिया गया है. इस अपराधी को 18/11/2025 को निष्कासित किया गया.” 11 अक्टूबर 2024 को मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड की जांच के दौरान मुंबई पुलिस ने दो शूटर्स-गुरमैल सिंह और धर्मराज कश्यप को गिरफ्तार किया था. पूछताछ के दौरान पता चला था कि दोनों शूटर्स लगातार सोशल मीडिया सहित अन्य प्लेटफॉर्म्स के जरिए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे.

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय एजेंसियां बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के अलावा सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में भी उसकी तलाश कर रही हैं. गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही वह फरार है. सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने भाई अनमोल को फर्जी पासपोर्ट के जरिए नेपाल होते हुए अमेरिका भेज दिया था. अनमोल बिश्नोई पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में हत्या, हत्या का प्रयास, उगाही करने, खतरनाक हथियार रखने और संगठित अपराध में शामिल होने के केस दर्ज हैं.

इनपुट-आईएएनएस

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

anmol bishnoiLawrence BishnoiBaba Siddique

Trending news

iran news
ईरान का 'डंकी रूट-जॉब स्कैम' पर कड़ा प्रहार, भारतीयों की वीजा-फ्री एंट्री कैंसल
Saudi bus accident
Medina Bus Accident: 45 भारतीयों को सऊदी में ही किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक
Ajmer Sharif Dargah
अजमेर दरगाह पहुंचे 'महाराणा प्रताप' फेम फैसल, नए प्रोजेक्ट के कामयाबी की मांगी दुआ
Odisha Minor Trafficking Case
मुस्लिम देश की नाबालिग लड़की की ओडिशा में तस्करी, NIA ने 10 पर दायर की चार्जशीट
Tamil Nadu news
1877 से अवाम के लिए खुली थी मस्जिद, अब एंट्री पर रोक क्यों? SC ने की याचिका खारिज
delhi blast case
Delhi Blast Case: जसीर बिलाल वानी पर कसा शिकंजा, कोर्ट ने दी 10 दिन की कस्टडी
Uttarakhand news
कुत्ते के मुंह में हड्डी को 'गोमांस' बताकर हिंदूवादी संगठनों ने काटा बवाल; 52 पर FIR
Raghuraj Singh remark on AMU
AMU को आतंकवादियों का अड्डा बताकर मस्जिद-मदरसों को बंद करना चाहते हैं UP के मंत्री
Trump sell F 35 Fighter jet Saudi
सऊदी को मिलेंगे F-35 लड़ाकू विमान,प्रिंस सलमान के अमेरिका दौरे से पहले ट्रंप का ऐलान
Assam Election
भारतीय राजनीति के नए खलनायक हैं ओवैसी; असम में बदरुद्दीन अजमल ने डर से डाले हथियार!