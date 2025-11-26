इजरायल ने लौटाए 15 और फिलिस्तीनी शव, सीजफायर का पहला चरण पूरा

Gaza Israel Ceasefire: गाजा में हमास और इजरायल के बीच सीजफायर समझौते के तहत शवों की अदला-बदली हो रही है. इसी कड़ी में इजरायल ने 15 और फिलिस्तीनियों के शव सौंप दिए हैं. गाजा के अस्पताल के अधिकारियों ने तस्दीक की है. इसके साथ ही ताज़ा अदला-बदली का दौर पूरा हो गया है और सीजफायर समझौते का पहला चरण समाप्ति की ओर है. यह कदम उस दिन के बाद आया जब फ़िलिस्तीनी उग्रवादियों ने इज़रायली बंधक ड्रोर ओर के अवशेष लौटाए, जिनकी हत्या हमास ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान की थी.

समझौते के तहत हर एक बंधक की वापसी पर इजरायल को 15 फिलिस्तीनी शव लौटाने हैं. गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अदला-बदली शुरू होने के बाद से अब तक कुल 345 फिलिस्तीनी शव लौटाए जा चुके हैं, जिनमें सिर्फ 99 की पहचान हो पाई है क्योंकि गाजा में DNA किट की भारी कमी है. ड्रोर ओर और उनकी पत्नी की हत्या उनके घर पर हमले के दौरान हुई. मरने से पहले उन्होंने अपने दो बच्चों को जलते घर की खिड़की से बाहर निकालकर बचा लिया. दोनों बच्चे बाद में बंधक बनाए गए थे और नवंबर 2023 की डील में रिहा हुए.

सीजफायर के दूसरे चरण पर चर्चा के लिए तुर्की, कतर और मिस्र के अधिकारी काहिरा में मिले. आगे के चरणों में अंतरराष्ट्रीय स्टेबलाइज़ेशन फोर्स, गाजा के प्रशासन के लिए अंतरराष्ट्रीय ढांचा और पुनर्निर्माण योजना शामिल है. इस फोर्स का उद्देश्य सुरक्षा बहाल करना और हमास को निशस्त्र करना होगा. इंडोनेशिया ने इसमें 20,000 शांति सैनिक भेजने की इच्छा जताई है. हालांकि योजना के लगभग हर पहलू पर सवाल बाकी हैं.

लाखों फिलिस्तीनी अब भी बेघर हैं, वे मानवीय सहायता पर निर्भर हैं और गाजा का पुनर्निर्माण लगभग ठप पड़ा है. हमास अभी भी क्षेत्र के लगभग आधे हिस्से पर मजबूत नियंत्रण रखता है. आज सेंट्रल गाजा में इजरायली सैनिकों की गोलीबारी में एक फिलिस्तीनी नागरिक मारा गया और दो घायल हुए. यह घटना मग़ाज़ी शरणार्थी कैंप के पूर्वी इलाके में हुई और अल-अक्सा मार्टर्स अस्पताल ने इसकी पुष्टि की. संघर्ष विराम जारी होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं स्थिति की नाज़ुकता को दिखाती हैं.