Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3019353
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

इजरायल ने लौटाए 15 और फिलिस्तीनी शव, सीजफायर का पहला चरण पूरा

Gaza Israel Ceasefire: गाजा में दो साल की लड़ाई के बाद हमास और इजरायल एक सीजफायर एग्रीमेंट पर पहुंच गए हैं. इजरायल ने फिलिस्तीनियों की लाशें लौटा दी हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 26, 2025, 07:02 PM IST

Trending Photos

इजरायल ने लौटाए 15 और फिलिस्तीनी शव, सीजफायर का पहला चरण पूरा

Gaza Israel Ceasefire: गाजा में हमास और इजरायल के बीच सीजफायर समझौते के तहत शवों की अदला-बदली हो रही है. इसी कड़ी में इजरायल ने 15 और फिलिस्तीनियों के शव सौंप दिए हैं. गाजा के अस्पताल के अधिकारियों ने तस्दीक की है. इसके साथ ही ताज़ा अदला-बदली का दौर पूरा हो गया है और सीजफायर समझौते का पहला चरण समाप्ति की ओर है. यह कदम उस दिन के बाद आया जब फ़िलिस्तीनी उग्रवादियों ने इज़रायली बंधक ड्रोर ओर के अवशेष लौटाए, जिनकी हत्या हमास ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान की थी. 

समझौते के तहत हर एक बंधक की वापसी पर इजरायल को 15 फिलिस्तीनी शव लौटाने हैं. गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अदला-बदली शुरू होने के बाद से अब तक कुल 345 फिलिस्तीनी शव लौटाए जा चुके हैं, जिनमें सिर्फ 99 की पहचान हो पाई है क्योंकि गाजा में DNA किट की भारी कमी है. ड्रोर ओर और उनकी पत्नी की हत्या उनके घर पर हमले के दौरान हुई. मरने से पहले उन्होंने अपने दो बच्चों को जलते घर की खिड़की से बाहर निकालकर बचा लिया. दोनों बच्चे बाद में बंधक बनाए गए थे और नवंबर 2023 की डील में रिहा हुए. 

सीजफायर के दूसरे चरण पर चर्चा के लिए तुर्की, कतर और मिस्र के अधिकारी काहिरा में मिले. आगे के चरणों में अंतरराष्ट्रीय स्टेबलाइज़ेशन फोर्स, गाजा के प्रशासन के लिए अंतरराष्ट्रीय ढांचा और पुनर्निर्माण योजना शामिल है. इस फोर्स का उद्देश्य सुरक्षा बहाल करना और हमास को निशस्त्र करना होगा. इंडोनेशिया ने इसमें 20,000 शांति सैनिक भेजने की इच्छा जताई है. हालांकि योजना के लगभग हर पहलू पर सवाल बाकी हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

लाखों फिलिस्तीनी अब भी बेघर हैं, वे मानवीय सहायता पर निर्भर हैं और गाजा का पुनर्निर्माण लगभग ठप पड़ा है. हमास अभी भी क्षेत्र के लगभग आधे हिस्से पर मजबूत नियंत्रण रखता है. आज सेंट्रल गाजा में इजरायली सैनिकों की गोलीबारी में एक फिलिस्तीनी नागरिक मारा गया और दो घायल हुए. यह घटना मग़ाज़ी शरणार्थी कैंप के पूर्वी इलाके में हुई और अल-अक्सा मार्टर्स अस्पताल ने इसकी पुष्टि की. संघर्ष विराम जारी होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं स्थिति की नाज़ुकता को दिखाती हैं.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

gaza israel ceasefireGaza Israel ceasefire swapPalestinian bodies Returned

Trending news

indonesia floods
इस मुस्लिम देश में बाढ़ और भूस्खलन ने मचाई तबाही, 13 की मौत
gaza israel ceasefire
इजरायल ने लौटाए 15 और फिलिस्तीनी शव, सीजफायर का पहला चरण पूरा
Delhi pollution crisis
गज़ा से भी ज्यादा प्रदूषित हो गई है दिल्ली की हवा; सांस-दर-सांस कलेजे में भर रहा ज़हर!
Haryana news
“पाकिस्तान में हमारे रिश्तेदार हैं”, जासूसी के आरोप में नूंह से वकील गिरफ्तार
khandwa news
Khandwa: नकली नोट रैकेट का मास्टरमाइंड मौलाना नहीं, MBBS डॉक्टर प्रतीक नवलखे निकला
Meerut
Meerut: बरात देख रही अक्सा के पेट में लगी गोली, अस्पताल पहुंचकर मौत
baghpat news
धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न का इल्ज़ाम लगाकर हिंदू संगठनों ने काटा बवाल; 2 गिरफ्तार
Ahmedabad communal Incident
VHP के लोगों ने मुस्लिम स्ट्रीट हौकर को बाज़ार से भगाया; मजबूरी में समेटनी पड़ी दुकान
nhrc
ट्रेन में हलाल फूड पर बवाल, NHRC ने रेलवे को भेजा नोटिस; जानें पूरा मामला
Roorkee
Roorkee:कलियर में मज़ार पर बुलडोजर एक्शन, प्रशासन बोला, हेल्थ डिपार्टमेंट की है जमीन