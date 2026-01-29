Advertisement
गाजा में शांति की नई शुरुआत, भारत ने अमेरिकी पहल को बताया निर्णायक कदम

Gaza Peace Deal Phase Two: गाजा में दो साल से चल रहा युद्ध अब खत्म हो गया है और गाजा शांति समझौता अपने दूसरे चरण में पहुंच गया है. इस बीच भारत ने संघर्ष खत्म करने के लिए अमेरिका की कोशिशों की तारीफ की.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 29, 2026, 11:12 AM IST

Gaza Peace Deal News: गाजा युद्ध में 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और गाजा पूरी तरह तबाह हो गया था. दो साल बाद सीजफायर का ऐलान किया गया, लेकिन इजरायल अभी भी वहां बमबारी कर रहा है. हमास ने सभी इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है और मारे गए लोगों के शव सौंप दिए हैं. गाजा में शांति समझौता दूसरे चरण में पहुंच गया है. भारत ने इस कदम की तारीफ की है.

भारत ने गाजा में संघर्ष खत्म करने के लिए अमेरिका की कोशिशों की खुलकर तारीफ की है. यह बयान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मध्य पूर्व की स्थिति पर बहस के दौरान दिया गया. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश ने अपने संबोधन में आतंकवाद की कड़ी निंदा की. उन्होंने किसी खास संगठन का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ ​​तौर पर कहा कि 2023 में इजरायल पर हुए हमले गाजा संकट की वजह बने. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है और इसे इसके सभी रूपों में खारिज किया जाना चाहिए.

हरीश ने गाजा को लेकर नवंबर में पारित सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर हुई प्रगति का जिक्र किया और कहा कि भारत इस लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को सुलझाने में अमेरिका की भूमिका की सराहना करता है. हालांकि, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र नहीं किया, जिन्होंने इस शांति पहल का श्रेय लिया है. 

भारत ने किया सबकुछ साफ
दरअसल, अमेरिका ने घोषणा की है कि वह 20-सूत्रीय शांति योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर रहा है. इस चरण में एक अंतरिम तकनीकी फिलिस्तीनी प्रशासन का गठन, हमास और अन्य सशस्त्र समूहों का निरस्त्रीकरण और गाजा में पुनर्निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत शामिल है. अमेरिका का कहना है कि ज़्यादातर इलाकों में संघर्ष विराम काफी हद तक कायम है. भारत ने साफ किया कि गाजा का पुनर्निर्माण एक बहुत बड़ी चुनौती है. संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार, लगभग 60 मिलियन टन मलबा है, जिसमें खतरनाक प्रदूषक भी शामिल हैं. इसलिए, पुनर्निर्माण के लिए तकनीकी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी.

गाजा में भारत भेजता रहा है मानवीय सहायता
हरीश ने कहा कि भारत पिछले दो सालों से गाजा और फिलिस्तीन को मानवीय सहायता दे रहा है. भारत ने लगभग 135 मीट्रिक टन दवाएं और ज़रूरी सामान भेजा है. इसके अलावा, वहां 40 मिलियन डॉलर की भारतीय परियोजनाएं चल रही हैं. कुल मिलाकर भारत की सहायता 170 मिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गई है. भारत ने दो-राज्य समाधान के लिए अपने समर्थन को दोहराया, जिसमें एक स्वतंत्र फिलिस्तीन इजरायल के साथ शांतिपूर्वक मौजूद रहेगा. शांति समझौते में "शांति बोर्ड" के गठन का भी प्रावधान है. ट्रंप ने भारत को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन भारत ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Gaza NewsGaza peace deal phase two

