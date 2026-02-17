Advertisement
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंगाजियाबाद में हथौड़ों से तोड़ी गई मजार, मलबा तक उठा ले गए भक्त; वायरल वीडियो

गाजियाबाद में हथौड़ों से तोड़ी गई मजार, मलबा तक उठा ले गए भक्त; वायरल वीडियो

Ghaziabad Viral Video: गाजियाबाद के नवयुग मार्केट इलाके में कुछ युवकों द्वारा एक धर्मस्थल में तोड़फोड़ करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. घटना करीब दस दिन पुरानी बताई जा रही है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 17, 2026, 12:16 PM IST

गाजियाबाद में हथौड़ों से तोड़ी गई मजार, मलबा तक उठा ले गए भक्त; वायरल वीडियो

Ghaziabad News: हिंदू संगठनों के लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, दरगाहों, मदरसों और मुस्लिम दुकानों को निशाना बना रहे हैं. इस बीच, गाजियाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि एक ग्रुप हथौड़े से एक मजार में तोड़फोड़ कर रहा है और उसका वीडियो बना रहा है. साथ ही एक शख्स मुसलमानों के खिलाफ जहर भी उगल रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है.

दरअसल, घटना गाजियाबाद के थाना शहर के नवयुग मार्केट, बिहारी नगर में हुई बताई जा रही है. वीडियो में दिख रहे लोग खुद को एक हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ बता रहे हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि धर्मस्थल तोड़ने के बाद आरोपी वहीं नहीं रुके, बल्कि टूटे हुए हिस्से और मलबा अपने साथ ले गए. पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड हो गया, जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर फैल रहा है.

वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि धर्मस्थल सड़क के बीच या किनारे पर था, जिससे आने-जाने वालों को परेशानी हो रही थी. इसी बात पर कुछ लोगों ने एतराज जताया और स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए मौके पर पहुंचे. फुटेज में साफ दिख रहा है कि लगातार हथौड़ों से वार हो रहे हैं और कुछ ही पलों में पूरा स्ट्रक्चर जमीन पर गिर जाता है. इसके बाद, आस-पास का मलबा भी हटाया जा रहा है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना करीब दस दिन पुरानी बताई जा रही है. उस समय यह मामला ज़्यादा चर्चा में नहीं था, लेकिन हाल ही में वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया. सोशल मीडिया पर वीडियो फैलने के बाद लोग अलग-अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं. कुछ लोग इसे गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन हटाने की कार्रवाई बता रहे हैं, तो कुछ इसे धार्मिक आस्था से जुड़ा सेंसिटिव मामला मानते हुए सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

पुलिस ने इस मामले में दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान आदर्श दुबे के तौर पर हुई है, जबकि एक और अज्ञात को भी आरोपी बनाया गया है. BNS की धारा 298 और 324/4 के तहत FIR दर्ज की है. थाना इंचार्ज अंकित राठौर ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई शुरू की. पुलिस का कहना है कि अगर जांच के दौरान दूसरे लोगों की भूमिका सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

