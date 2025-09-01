मुख्तार अंसारी के करीबी रियाज अंसारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार; लगा है संगीन इल्जाम
मुख्तार अंसारी के करीबी रियाज अंसारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार; लगा है संगीन इल्जाम

Ghazipur News: मुख्तार अंसारी से जुड़े लोगों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर रही है. इस बीच गाजीपुर के नगर पंचायत का चेयरमैन रियाज अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 01, 2025, 07:27 PM IST

Ghazipur News: पुलिस ने मुख्तार अंसारी के सहयोगी और नगर पंचायत बहादुरगंज के चेयरमैन रियाज अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. पुलिस ने 30 अगस्त को उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और उसे 31 अगस्त की देर शाम को गिरफ्तार कर लिया. फिर से उसे जेल भेजने की कार्रवाई चल रही है.

कासिमाबाद के क्षेत्राधिकारी अनुभव राजर्षि ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रियाज अंसारी नगर पंचायत बहादुरगंज का अध्यक्ष है और वह मुख्तार अंसारी गैंग का एक्टिव मेंबर है. साथ ही उसका अपना भी एक गिरोह है. वह अपने गिरोह के माध्यम से लोगों को डराने और धमकाने के साथ उनकी जमीनों पर कब्जा करने का काम किया करता है. उसकी बीवी, जो पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष थी, एक मदरसे में सहायक अध्यापिका के पद पर तैनात थी.

अधिकारी ने कहा कि जांच में पता चला कि रियाज अंसारी की बीवी फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी कर रही है, जिस पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए महिला को सहायक अध्यापक के पद से बर्खास्त कर दिया. अब विभाग वेतन की रिकवरी करने की तैयारी कर रहा है. इस मामले में रियाज अंसारी ने मदरसा प्रबंधक को डराया और धमकाया.
मदरसा प्रबंधक की तहरीर के आधार पर पुलिस ने रियाज अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. 

कासिमाबाद के क्षेत्राधिकारी ने आगे कहा कि पहले से उसके खिलाफ जमीनों को जबरन कब्जाने के मामलों में कई मुकदमे दर्ज हैं. अगर केस की बात करें तो उसके खिलाफ कुल 13 मुकदमे दर्ज हैं और मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर लगाया गया. इस गैंगस्टर एक्ट में रियाज अंसारी और उसकी पत्नी सहित कुल चार लोग नामजद किए गए हैं.
इस मामले में पुलिस ने रियाज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अभी तीन आरोपी फरार चल रहे हैं. 

इनपुट-आईएएनएस

Zee Salaam Web Desk

ghazipur newsRiyaz Ansari Arrest

