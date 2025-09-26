पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून के तहत 38 को फांसी का खतरा, मानवाधिकार ने जताई चिंता

Pakistan News: पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं. इसके अलावा, गैर-मुस्लिमों और सरकार का विरोध करने वाले मुसलमानों पर ईशनिंदा कानून के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है. इस कानून के तहत सैकड़ों लोगों को फांसी दी जा चुकी है. ग्लोबल ह्यूमन राइट्स डिफेंस की मानवाधिकार अधिकारी एलेजांद्रा मार्टिनेज ओटेरो ने पाकिस्तान में इस कानून के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर की है. उन्होंने बताया कि ये कानून अब अल्पसंख्यक समुदायों को दबाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं.

मार्टिनेज ओटेरो ने कहा कि पाकिस्तान में ऐसे कानून हैं जिनमें मौत की सजा तक का प्रावधान है. वर्तमान में कम से कम 53 लोग ब्लास्फेमी के आरोप में मौत की सजा भुगतने की स्थिति में हैं. इनमें अल्पसंख्यक, खासकर अहमदिया, ईसाई और हिंदू समुदाय के लोग, असमान रूप से प्रभावित हैं. कई मामलों में ये आरोप व्यक्तिगत मनमुटाव या पूर्वाग्रह पर आधारित हैं.

उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया की भूमिका पर भी चिंता जताई. ऑनलाइन गतिविधियां और पोस्ट अक्सर हिंसा को भड़काती हैं और कभी-कभी इसका परिणाम जानलेवा भी होता है. 2024 में नागरिक समाज की रिपोर्टों में कई संदिग्ध गैरकानूनी हत्याओं का जिक्र किया गया, जो ब्लास्फेमी के आरोपों से जुड़े थे. इनमें जिम्मेदारों को न्याय दिलाने में अक्सर विफलता होती है, जिससे एक तरह की कानून से परे स्थिति बन जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

'पाकिस्तान में लोगों को सताया जा रहा है'

एक और गंभीर मुद्दा अल्पसंख्यक लड़कियों की सुरक्षा है. वे अपहरण और जबरन विवाह के उच्च जोखिम में हैं. मार्टिनेज ओटेरो ने कहा कि झूठे ब्लास्फेमी आरोप अक्सर इन अपराधों को छुपाने या सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे अल्पसंख्यक लड़कियों की सुरक्षा और मुश्किल हो जाती है. उन्होंने परिषद से अपील की कि पाकिस्तान से सीधे संवाद किया जाए और कानून में सुधार के लिए दबाव बनाया जाए. उनके सुझावों में ब्लास्फेमी कानूनों में संशोधन या उनका रद्द करना, आरोपियों के लिए निष्पक्ष सुनवाई, गलत तरीके से जेल में बंद लोगों को रिहा करना, जोखिम में समुदायों की सुरक्षा और हिंसा के अपराधियों को जिम्मेदार ठहराना शामिल है.