एक साल में इतने हजार अल्पसंख्यकों पर हुआ हमला, UNHRC में इस संगठन ने जताई चिंता

Bangladesh News: बांग्लादेश में हिंसा जारी है। इस बीच, चौंकाने वाली खबरें सामने आई हैं. ग्लोबल ह्यूमन राइट्स डिफेंस (GHRD) ने इन खबरों पर चिंता व्यक्त की है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 26, 2025, 08:21 PM IST

Bangladesh News: शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गई है. यहां अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं. इन हमलों के कारण अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है. इस बीच स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के 60वें सत्र में ग्लोबल ह्यूमन राइट्स डिफेंस (GHRD) की अधिकारी चार्लोट ज़ेहरर ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते उत्पीड़न पर गंभीर चिंता जाहिर की है. 

उन्होंने कहा कि जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय ध्यान और तुरंत कार्रवाई की ज़रूरत है. जेहरर ने बताया कि पिछले साल अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2,400 से अधिक हमले हुए. इनमें मुख्य लक्ष्य चटगांव पहाड़ी इलाके के मूल निवासी, पूरे बांग्लादेश के हिंदू और ईसाई समुदाय रहे हैं.

उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ कई तरह के दुर्व्यवहार हो रहे हैं. इनमें घरों और पूजा स्थलों पर हमले, बलात्कार जैसी लिंग-आधारित हिंसा, मनमानी गिरफ्तारी, झूठे ईशनिंदा के आरोप, ज़मीन ज़ब्त करना, जबरन विस्थापन और पेशेवरों को इस्तीफा देने पर मजबूर करना शामिल हैं.

चार्लोट ज़ेहरर ने किशोरों और युवा वयस्कों को जबरन धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों की भी चेतावनी दी. उन्होंने बांग्लादेशी सरकार, मानवाधिकार परिषद और मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) के सहयोग की सराहना की और कहा कि इस तरह की भागीदारी और बढ़नी चाहिए. उन्होंने कहा कि कमजोर समुदायों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम और वास्तविक जवाबदेही ज़रूरी है.

उन्होंने हिरासत में लिए गए अल्पसंख्यक नेताओं और कार्यकर्ताओं को रिहा करने, भेदभावपूर्ण कानूनों में सुधार या उनका रद्द करने, और सभी मानवाधिकार उल्लंघनों की निष्पक्ष जांच की अपील की. साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय निगरानी को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र द्वारा तथ्य-खोज मिशन भेजने की सिफारिश की. चार्लोट ज़ेहरर ने कहा, "बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए न्याय सुनिश्चित करना सिर्फ राष्ट्रीय जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय दायित्व भी है." 

Zee Salaam Web Desk

Bangladesh news

Trending news

