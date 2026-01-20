स्वर्ण मंदिर में वजू करने वाले सुब्हान को क्यों दो बार मांगनी पड़ी माफी? जानिए पूरा मामला

Golden Temple Controversy: पंजाब के अमृतसर में कथित तौर पर एक मुस्लिम व्यक्ति ने वजू करने के बाद स्वर्ण मंदिर के पाक सरोवर में कुल्ला करके थूक दिया. इस घटना का एक वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है. हालांकि, शख्स ने माफी मांग ली हैं. सोशल मीडिया को कुछ यूजर्स ने कड़ी कार्रवाई की मांग की.

दरअसल, दिल्ली के रहने वाले सुब्हान रंगरेज गोल्डन टेम्पल घूमने गए थे. वहां सुब्हान ने मंदिर के पवित्र सरोवर में वजू किया, उसका वीडियो बनाया और उसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर दिया. सुब्हान रंगरेज़ ने दावा किया कि वह गोल्डन टेम्पल घूमने गए थे और सिर पर टोपी पहनकर घूम रहे थे, लेकिन किसी ने कोई आपत्ति नहीं की. वीडियो में साफ दिख रहा है कि वह आदमी वजू कर रहा है और अपने मुंह का पानी पवित्र सरोवर में थूक रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

दूसरी बार मांगनी पड़ी माफी

जब सुब्हान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो इससे सिख श्रद्धालु नाराज हो गए और उन्होंने उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की. इसके बाद सुब्हान ने माफी मांगी, लेकिन सिख श्रद्धालुओं को उनकी पहली माफी संतोषजनक नहीं लगी, जिसके बाद उन्हें दूसरी बार माफी मांगनी पड़ी. वहीं, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सुब्हान के वीडियो पर आपत्ति जताई, जिसके बाद उस युवक ने माफी मांगते हुए एक वीडियो जारी किया. हालांकि, सिख श्रद्धालुओं ने शुरुआती माफी से असंतोष जताया, उन्होंने कहा कि उसके हाथ जेब में थे और उसके चेहरे पर पछतावे का कोई भाव नहीं था. उन्होंने तर्क दिया कि माफी मांगने का एक सही और सम्मानजनक तरीका होता है और उस युवक की माफी में विनम्रता की कमी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

17 सेकेंड के वीडियो में क्या है

इसके बाद सुब्हान रंगरेज ने एक और 17 सेकंड का वीडियो जारी किया, जिसमें उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी. उसने कहा कि उसने दरबार साहिब में एक बड़ी गलती की है, जो अनजाने में हुई थी. उसने दावा किया कि उसे उस जगह की पवित्रता के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी और अगर उसे पता होता तो वह ऐसा कभी नहीं करता. उसने सिख समुदाय से उसे बेटे या भाई की तरह मानकर माफ करने की अपील की. ​​उसने वीडियो का कैप्शन दिया, "दिल से माफी."

सुब्हान ने दी सफाई

गौरतलब है कि इस विवाद के बाद सुब्हान रंगरेज ने दावा किया कि उनका कोई गलत इरादा नहीं था और उन्होंने सरोवर के पानी से वजू किया था. उन्होंने कहा कि अगर उस समय कोई वॉलंटियर मौजूद होता, तो वे उन्हें सही तरीका समझा देते.