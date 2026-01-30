गोंडा के स्कूल में बुर्का पहनकर छात्रों ने किया डांस, वीडियो वायरल होने से मचा बवाल

Gonda News: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मनकापुर थाना क्षेत्र में स्थित गुरु चरण श्रीवास्तव ए.आर. इंटर कॉलेज का तीन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि 6 से ज्यादा लड़के बुर्का पहनकर अश्लील गानों पर डांस कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह परफॉर्मेंस गणतंत्र दिवस पर हुए एक स्कूल इवेंट में हुई थी.

एक वीडियो में छात्र बुर्का पहनकर "तेरे अंखियों का ये काजल" गाने पर नाचते दिख रहे हैं. यह वीडियो 23 सेकेंड का है. दूसरा वीडियो 37 सेकेंड का है. इस वीडियो में छात्र अलग-अलग बॉलीवुड गानों पर नाच रहे हैं. जबकि तीसरा वीडियो लगभग 27 सेकंड का है, जिसमें छात्र फिल्मी गानों पर नाचते और भूतों वाले सीन करते दिख रहे हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मचा हुआ है. मुस्लिम समुदाय के लोग सभी लड़कों पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इसके अलावा स्कूल प्रबंधन पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है.

प्रिंसिपल ने मांगी माफी

वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल राजू श्रीवास्तव ने पूरे मामले पर लिखित माफीनामा जारी किया है और मनकापुर थाने में भी माफीनामा जमा किया है. उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस पर स्कूल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बच्चों ने गानों के मिक्स पर परफॉर्मेंस दी थी, जिसे स्कूल के छात्रों ने ही पेश किया था. अपने बयान में प्रिंसिपल ने कहा कि अगर इस कार्यक्रम के दौरान पेश किए गए कुछ दृश्यों से किसी समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो स्कूल परिवार माफी मांगता है और आश्वासन देता है कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे.

जिला स्कूल इंस्पेक्टर ने लिया संज्ञान

इस बीच, मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला स्कूल इंस्पेक्टर डॉक्टर रामचंद्र ने भी जांच शुरू कर दी है. जिला स्कूल इंस्पेक्टर डॉक्टर रामचंद्र ने बताया कि वायरल वीडियो, जिसमें कुछ बच्चे बुर्का पहनकर नाचते दिख रहे हैं, उनके संज्ञान में आया है. वीडियो की फिलहाल जांच की जा रही है. उन्होंने आगे कहा कि जांच से सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. स्कूल के मैनेजर और प्रिंसिपल से भी इस घटना के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है. प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा.