 यहां होता है जहरीले साँपों के काटने का शर्तिया इलाज़; मौत होने पर मिलता है 4 लाख का मुआवजा!
यहां होता है जहरीले साँपों के काटने का शर्तिया इलाज़; मौत होने पर मिलता है 4 लाख का मुआवजा!

Snake Bite treatment in Govt Hospitals: भारत में सर्पदंश की घटना को WHO और स्वास्थ्य विभाग ने एक मेडिकल इमरजेंसी घोषित किया है. देश के सभी सरकारी अस्पतालों में इसका मुफ्त इलाज है, इसके बावजूद लोग सर्पदंश के बाद डॉक्टर के पास जाने के बजाये ओझा और झाडफूंक के चक्कर में पड़कर हर साल 60 हज़ार से 2 लाख तक लोग अपनी जान गंवा देते हैं. समाज में जागरूकता फैलाकर इसे रोका और कम किया जा सकता है.  

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Sep 18, 2025, 06:34 PM IST

यहां होता है जहरीले साँपों के काटने का शर्तिया इलाज़; मौत होने पर मिलता है 4 लाख का मुआवजा!

गीदड़बन्ना यानी कोइरी टोला में राम विलास के घर पर भारी भीड़ लगी थी. वो चापाकल गाड़ने ( ट्यूब वेल बोरिंग) का काम करता था. कहीं दूसरे गांव में कल गाड़ने गया था, वहीं उसे सांप ने काट लिया. किसी ओझा से झड़वाया गया, लेकिन राम विलास की मौत हो गई. 

राम विलास मर गया, किसी को इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था. कोई बोला, आज ही तो सुबह चचा प्रणाम बोलकर गया था. कोई बोला, सुबह तो उसे लोटा लेकर मैदान जाते देखा था. जिसे भी ये खबर मिली, उसे लगा भगवान ने उसके परिवार के साथ अनर्थ किया है. उसके पांच बच्चे थे.  
 
राम विलास निहायत ही शरीफ किस्म का आदमी था. गाँव में सबकी इज्ज़त करता था. चाचा, चाची, भैय्या, भौजी और बौआ छोड़कर किसी को वो नाम से नहीं पुकारा होगा. उसकी माँ बहरी पूरे गाँव के कपड़े धोती थी. 

घर पर सब लोग लाश का इंतजार कर रहे थे. जब लाश आई तो पूरा गांव एक झलक देखने के लिए उमड़ पड़ा. राम विलास के घर के पास के मिडिल स्कूल में दो तीन दिन कोई पढ़ाई नहीं हुई..

राम विलास को जिंदा करने के लिए दो दिन बिना किसी इंतजाम के उसकी लाश रखी गई.

दूर दूर से सिद्धहस्त ओझा और भगत को बुलाया गया. मुंगेर और नालंदा से भी ओझा बुलाया गया, लेकिन कोई भी रामविलास को जिंदा नहीं कर पाया. औरत- मरद, बूढ़े -बच्चे सभी मरे हुए इंसान को जिंदा होते देखने के लिए धोबी टोला में डटे हुए थे.. जब सारे प्रयास विफल साबित हुए तो तीसरे दिन तक राम विलास की लाश फूलने के बाद लोगों ने भारी मन से उसका अंतिम संस्कार कर दिया. 
 
इस बात को आज 35 साल बीत चुके हैं, लेकिन बिहार सहित देशभर में सर्पदंश और उसके इलाज को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ है. कोई जागरूकता नहीं आई है. 

अभी मध्य प्रदेश में सर्पदंश से मरे एक इंसान को जिंदा करने की नाकाम कोशिश की गई. अभी भी लोग सर्पदंश के बाद अस्पताल में इलाज कराने के बजाय मरीज को ओझा के पास झडाने ले जाते हैं, जबकि सारे सरकारी अस्पतालों में सांप काटने का मुफ्त इलाज मौजूद है. यहाँ जाने से लोगों की जान बच सकती है. लेकिन लोगों को पता ही नहीं है. 

इस देश में कुत्ता काटने से एक साल में सिर्फ 301 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया, क्यूंकि कुत्ता ज़्यादातर शहरी इलाकों और अमीर लोगों को काटता है. वहीं इसी देश में हर साल सांप काटने से 60 हज़ार लोगों की मौत होती है. ये सिर्फ सरकारी आंकडे हैं, जबकि वास्तविक मौतों का आंकड़ा 2 लाख से भी ज्यादा हो सकता है. इससे तीन गुना ज्यादा लोग विषैले साँपों के काटने से अपंग हो जाते हैं.

सर्पदंश झेलने वाले अधिकांश लोग गरीब होते हैं, और ये घटनाएं ग्रामीण इलाकों में होती हैं. सांप काटने से मरने वालों में 95 फीसदी ग्रामीण आबादी के लोग होते हैं. सर्प दंश के 67 फीसदी मामले पांव की उँगलियों में होते हैं. सबसे ज्यादा विषैले सांप रात को 7 से 8 बजे के बीच काटते हैं. ऐसा इसलिए होता है कि सभी विषैले सांप निशाचर प्राणी होते हैं. इस वक़्त वो अपने शिकार की खोज में निकलते हैं. इसी वक़्त इंसानों का भी मूवमेंट ज्यादा होता है. बस सामना होने.. गलती से टच होने पर सांप काट लेता है. गांवों में रात के अँधेरे में खुले में शौच करने वाले 100  इंसानों में 8 पर सर्प दंश का खतरा मंडराता रहता है. 

सर्पदंश के 15 फीसदी मामले तब होते हैं जब इंसान नींद में सोया रहता है. ये काम करैत सांप करता है. मच्छरदानी लगाकर सोने से इसकी संभावनाएं कम हो जाती है. सर्पदंश के कुल मामलों में 60 फीसदी मामले पीड़ित के घर के आसपास होते हैं. करैत सांप काटने के 99 फीसदी मामले घर के अन्दर होते हैं. सांप काटने के 15- 20 फीसदी मामलों में काटने के बाद सांप नहीं दिखता है. सर्पदंश से मरने वालों में 10 फीसदी आबादी ऐसे लोगों की होती हैं, जिन्हें पता भी नहीं चलता है कि उन्हें सांप ने काटा है, और उनकी मौत हो जाती है. इसके लिए अक्सर करैत सांप जिम्मेदार होता है. 

भारत में सर्पदंश के कुल मामलों में 70 फीसदी केस में विषहीन साँपों ने काटा होता है, सिर्फ 30 फीसदी मामले विषैले साँपों के काटने के होते हैं. यानी 70 फीसदी विषहीन साँपों के काटने के मामले में इलाज की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है. 30 फीसदी विषैले साँपों के काटने के केस में भी 50 फीसदी मामले फाल्स बाईट के होते हैं. फाल्स बाईट का मतलब होता है जब कोई विषैला सांप किसी को डराने के लिए उसे काट लेता है, लेकिन उसके अंदर अपना ज़हर नहीं छोड़ता है. ऐसा वो किसी बड़े खतरे के लिए अपना ज़हर बचाकर रखता है. फाल्स बाईट में भी विषैले साँपों के काटने के बाद भी आदमी नहीं मरता है. यही वो केस होता है, जिसमें आदमी विषैले सांप के काटने के बाद भी झाड़- फूंक कराकर बच जाता है. 

सर्पदंश के 80 फीसदी मामले जून से लेकर सितम्बर माह के बीच होते हैं. अगस्त-सितम्बर में गर्मी के बाद बारिश में सांप के आवास में पानी आदि भर जाने से वो सुरक्षित स्थान की तलाश में इंसानों के आवास में अपना ठिकाना ढूँढने चले आते हैं, और यहीं मुठभेड़ होने पर इंसानों को काट लेते हैं. अभी देशभर में सांप काटने की घटना अपने चरम सीमा पर है. रोजाना सर्पदंश से मरने की दर्ज़नों घटनाएं सामने आ रही है. (सभी आकंड़े WHO)

किसी को सांप काटने पर क्या करें ?

सांप काटने के बाद मरीज को तुरंत 1 से 2 घंटे के अन्दर किसी नजदीकी सरकारी या बड़े निजी अस्पताल लेकर जाएँ. ओझा-वैध, मौलाना के चक्कर में न पड़े. जहरीले सांप ने काटा है या किसी विषहीन सांप ने, इसका पता मिनटों में रक्त के नमूने की जांच कर लगा लिया जाता है. इसलिए सांप काटने के बाद डॉक्टर के पास जाते वक़्त जिन्दा या मुर्दा सांप को अस्पताल लेकर न जाएँ. 5 साल से 10 साल तक मेडिकल की पढ़ाई करने वाला डॉक्टर आपसे ज्यादा होशियार होता है, और वो मरीजों के भरोसे नहीं रहता है. अगर संभव हो तो सांप की तस्वीर अपने मोबाइल आदि में ले लें. 

एक मरीज को सांप के प्रकार और उसके ज़हर छोड़ने की मात्रा के मुताबिक 10 से 50 - 70 वायल तक एंटी स्नेक वेनम चढ़ सकता है. सरकारी अस्पतालों में ये दवा बिलकुल मुफ्त मिलती है. मरीज को समय पर अस्पताल पहुँचाने पर 98 फीसदी मामलों में उसकी जान बच जाती है. अगर कोई मर जाता है, तो सरकार उसके परिवार को 4 लाख रुपये का मुआवजा भी देती है. इसलिए मरीज को अस्पताल भेजना हमेशा उनके हित में रहता है. 

इसे भी पढ़ें: Snake Bite: सांप न काटे इसके लिए अपनाएं ये उपाय; काले कपड़े से चिढ़ता है सांप

Hussain Tabish

snake biteSnake bite treatmentSalaam NewsHusain Tabish report

