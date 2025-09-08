भाभी पर रखता था बुरी नजर, भाई ने पहले समझाया, नहीं समझा तो...

Greater Noida Murder Case: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में हुए एक हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने आरोपी इकरार सैफी उर्फ़ मोटा को पैरामाउंट चौराहे के पास से गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपने ही चचेरे भाई नसीम की हत्या की थी. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मृतक का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और मोटरसाइकिल की चाबी भी बरामद की है.

पुलिस के मुताबिक, इकरार और नसीम दोनों चचेरे भाई थे और पिछले चार साल से ग्रेटर नोएडा के ऐमनाबाद गांव में अलग-अलग कमरे किराए पर लेकर रहते थे. दोनों बढ़ई का काम करते थे. इकरार ने बताया कि नसीम उसकी बीवी को लगातार परेशान करता था और उस पर बुरी नजर रखता था. उसने कई बार नसीम को समझाने की कोशिश की, लेकिन नसीम नहीं माना और परेशान करना बंद नहीं किया.

पुलिस के बयान के मुताबिक, 2 सितंबर 2025 को इकरार क्रिकेट के मैदान में था. इसी बीच उसकी पत्नी का फोन आया और उसने बताया कि नसीम अभी भी उसे परेशान कर रहा है. यह सुनकर इकरार का गुस्सा भड़क गया. उसने फैसला किया कि नसीम से इस बारे में सख्ती से पूछा जाएगा. इकरार ने नसीम को कहीं चलने के बहाने क्रिकेट मैदान पर बुलाया. नसीम वहां अपनी मोटरसाइकिल से आया. दोनों जलपुरा गांव से पहले बिजलीघर के पास पहुंचे.

Add Zee News as a Preferred Source

बीवी की वजह से की हत्या

बिजलीघर के पास इकरार ने नसीम की मोटरसाइकिल रोकी और उससे पूछा कि वह उसकी पत्नी को परेशान क्यों कर रहा है. इसके बाद दोनों में झगड़ा शुरू हो गया. झगड़े के दौरान इकरार ने नसीम का गला पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद इकरार ने नसीम की जेब से उसका पर्स निकाला, जिसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और फोटो थे. इसके बाद उसने शव को पास की नाली में फेंक दिया. पुलिस ने बताया कि आरोपी इकरार की गिरफ्तारी स्थानीय इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से हुई. पूछताछ में इकरार ने पूरी घटना स्वीकार कर ली. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

इकरार की बीवी को करता था परेशान

स्थानीय लोगों के मुताबिक, नसीम अक्सर इकरार की बीवी को परेशान करता था और कई बार फोन पर वीडियो कॉल करके उसे डराता था. इकरार ने कई बार नसीम को चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं माना. हत्या के समय भी यही वजह सामने आई कि इकरार अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए गुस्से में था. पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि आरोपी के खिलाफ सभी कानूनी कार्रवाई पूरी तरह से हो. इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और लोग इस हत्या की घटना से सकते में हैं.