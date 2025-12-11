Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3037269
Zee SalaamZee Salaam ख़बरें

मस्जिद चंदा घोटाले में वांटेड सलीम खान गिरफ्तार, लंबे समय से पुलिस को दे रहा था चकमा

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मस्जिद डोनेशन स्कैम के मुख्य आरोपी सलीम खान को गिरफ्तार कर लिया है. वह काफी समय से फरार था. उस पर अपने साथियों की मदद से जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके डोनेशन के 12.38 लाख रुपये का गबन करने का आरोप है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 11, 2025, 03:41 PM IST

Trending Photos

मस्जिद चंदा घोटाले में वांटेड सलीम खान गिरफ्तार, लंबे समय से पुलिस को दे रहा था चकमा

Mosque Donation Scam: ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 पुलिस ने मस्जिद चंदा घोटाले के प्रमुख आरोपी और लंबे समय से फरार चल रहे सलीम खान को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ मामला गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज था. पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और बीट पुलिसिंग की मदद से सलीम खान को थाना ईकोटेक-3 क्षेत्र से दबोचा.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी सलीम खान अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मस्जिद के चंदे में धोखाधड़ी में शामिल था. जांच में सामने आया कि मस्जिद के चंदे के रूप में एकत्रित 12.38 लाख रुपए को बैंक में जमा न कर, आरोपी ने अपने सह-अभियुक्तों के साथ मिलीभगत कर हड़प लिया था. इसके लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेज भी तैयार किए थे और एक सुविचारित आपराधिक षड्यंत्र को अंजाम दिया था.

घटना सामने आने के बाद पीड़ित ने 5 अक्टूबर 2025 को बीटा-2 थाने में सलीम खान सहित कुल 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने इस मामले में पहले ही तीन आरोपियों, मोव खालिद, शमशीर खान और नवेद फैसल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. बाकी आरोपी फरार चल रहे थे, जिनमें सलीम खान की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है. गिरफ्तार आरोपी सलीम खान, पुत्र नबी बक्श, डेल्टा-2, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर का निवासी है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस का कहना है कि इस घोटाले में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश जारी है और उनके खिलाफ भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले में और जो लोग भी शामिल थे उनकी तलाश की जा रही है. पुलिस ने सभी फर्जी दस्तावेज भी पहले ही बरामद कर लिए थे.

इनपुट-आईएएनएस

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Greater Noida newsMosque Donation Scam

Trending news

Colors Channel Apology Shia Community
निजी TV चैनल ने शिया समाज से मांगी माफी, रौजा-ए-फातिमैन में शूटिंग को लेकर मचा बवाल
Bangladesh Election 2026
बांग्लादेश चुनाव की उलटी गिनती शुरू! जानें कब घोषित होगा ऑफिशियल शेड्यूल
Pakistan News
बलूचिस्तान में केच जवानों की अंधाधुंध फायरिंग, खाना बनाते वक्त महिला को लगी गोली
Yemen Houthi Leader bdul Malik
सॉफ्ट वॉर का सामना कर रही है मुस्लिम उम्माह, हूती लीडर ने दिया बड़ा बयान
Supreme Court on Shabir Ahmad Shah
सुप्रीम कोर्ट में शब्बीर शाह की जमानत पर ब्रेक, NIA की मांग पर सुनवाई टली
jammu kashmir news
पाक में बैठकर आतंकी जाहिद हुसैन रचता था साजिश, अब जम्मू की SIA ने लिया बड़ा एक्शन
MLA Humayun Kabir
बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए कहां से आ रहा करोड़ों का चंदा,हुमायूं कबीर ने दी जानकारी
Muzaffarnagar news
UP: मदीना मस्जिद के मुअज्जिन से पुलिस वालों ने की गाली-गलौज, CCTV हुआ वायरल
Greater Noida news
UP News: मुस्लिम लड़की ने राहुल के साथ लिए सात फेरे, अब पुलिस से लगा रही है गुहार
Ajmer Dargah Khwaja
अजमेर दरगाह की दरगाह पर इस तारीख से होगा उर्स का आगाज, 25 तोपों से दी जाएगी सलामी