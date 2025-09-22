Watch: नफरत की इन्तेहां: गरबा में बुर्का डांसकर मुस्लिम महिला को बताया चुड़ैल

Gujarat Women Garba Dance in Burqa:​ देशभर में नवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है. इसी बीच, गुजरात के अहमदाबाद में एक गरबा कार्यक्रम में कुछ महिलाओं ने बुर्का पहनकर और जोंबी जैसा मेकअप करके डांस किया. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद कई मुस्लिम संगठनों और सोशल मीडिया यूजर्स ने आपत्ति जताई है. कई यूजर्स का कहना है कि यह मुस्लिम महिलाओं के धार्मिक पोशाक का मजाक उड़ाने और उन्हें डरावनी छवि में पेश करने की कोशिश है.

कई यूजर्स ने आयोजनकर्ताओं और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. एक यूजर ने लिखा कि मुसलमानों के प्रति नफरत की हद हो चुकी है, अब यह सब बंद होना चाहिए. उनका कहना है कि देश भर में मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है और उन्हें जोंबी जैसी वेशभूषा में दिखाकर समाज में आतंकी छवि देने की कोशिश हो रही है. वहीं, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं और कुछ मुस्लिम संगठनों ने प्रशासन से मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.

मुसमलानों के खिलाफ बढ़ती जा रही है नफरत

गौरतलब है कि देश में दिन-ब-दिन नफरत बढ़ती जा रही है. हिंदू संगठन इस नफरत को और हवा दे रहे हैं. नफरत इतनी बढ़ गई है कि हिंदू संगठन मुसलमानों को ज़रा भी देखना पसंद नहीं करते. वे हर जगह मुसलमानों के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं. हाल ही में कई राज्यों में बीजेपी और हिंदू संगठन के नेताओं ने मुसलमानों के बहिष्कार की मांग की है. बीजेपी नेताओं ने मुसलमानों को गरबा में न घुसने देने की बात कही है. हिंदू संगठन के सदस्यों ने यह भी धमकी दी है कि अगर कोई मुसलमान गरबा में शामिल हुआ तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा.

उठ रहे हैं हिंदू संगठनों पर गंभीर सवाल

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब कुछ जगहों पर गरबा में मुसलमानों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो फिर हिंदू संगठनों के लोग उन्हें आयोजन में खलनायक या डरावनी भूमिका में क्यों पेश कर रहे हैं. बुर्के पहनकर जोंबी जैसी वेशभूषा में दिखाने की कोशिश यह संदेश देती है कि मुसलमान समाज में खतरनाक हैं. इससे धार्मिक भेदभाव और नफरत को बढ़ावा मिलता है.